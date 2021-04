Baby Etchecopar defendió a su hija luego de las agresiones que recibió por querer incursionar en política: “Le pegan por el apellido”

Baby Etchecopar explicó por qué su hija no hará política (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - El Trece)

Este lunes, María Paz Etchecopar, la hija del reconocido periodista de A24 y Radio Rivadavia, había sorprendido en Los Ángeles de la Mañana anunciando sus intensiones de incursionar en política. Sin embargo, al día siguiente desistió de la idea ante algunas agresiones que recibió en las redes sociales.

“Esta madrugada recibí un mensaje de ella diciendo que prefería no continuar con el tema de la política porque había recibido muchísima cantidad de mensajes que la habían puesto en un lugar incómodo”, reveló Andrea Taboada. Luego, la panelista leyó el mensaje en el que ella explicaba el motivo por el que prefería no lanzarse a la política. “Con la mejor voluntad del mundo quise hacer algo por la Argentina, pero me está complicando la relación con mi viejo y no quiero fisuras en este momento. Esta gente es muy jodida y muy hábil para dar golpes bajos. Prefiero no seguir exponiéndome ni perjudicar la carrera de mi papá”, le escribió.

Hija de Baby Etchecopar no se dedicará a la política

Este miércoles, quien se refirió al tema en un móvil con el programa de Ángel De Brito fue Baby, su famoso padre. “Es un tema de ella, tiene 37 años, un hijo, es muy inteligente, es muy buena chica, es divina, pero le pegan por el apellido, no por ella. Yo creo que todo lo que acusan los K es lo que son. Porque le han pegado con una misoginia, con una agresión, con un bullying a la mujer, no a la función, a la mujer”, señaló enojado. Y agregó: “Además, poner ´sos facha´....no te metás con el viejo porque por ahí ella es un pañuelo verde y no lo sabés. Entonces realmente son tan ignorantes que como mi hija es muy honesta, muy decente, demasiado para ser política...Y no le dije nada, me preguntan a mí y es más, yo no sabía cómo entró y no sé cómo salió. Porque me dijo ´papá no quiero más, ya me tienen podrida, son muy agresivos´. ´Hija, esto es un enchastre, es un charco, es un barrial, si te querés ensuciar metete y sino quedate con tu hijo en tu casa´”.

Por otra parte, al ser consultado sobre si María Paz le preguntó antes de descartar esta posibilidad, fue contundente: “Sí, y le dije ´hacé lo que quieras’. Yo con mis hijos le doy la libertad de acción que hagan lo que quieran, yo estoy atrás siempre para respaldarlos si necesitan algo, pero son decisiones personales....A mí no me importa si mi hijo fuma marihuana...o sea, me importa como padre preguntarle cómo está, pero no soy de los que dicen ´a ver, decime lo que hiciste en el día´. Son grandes. Son mis hijos, los tres son muy honestos, estoy re orgulloso porque son tres soles, los amo, pero no me meto en sus vidas porque tienen que aprender a volar”.

Por último, se refirió a si la decisión de su hija de alejarse de la política es definitiva. “Estoy seguro que no es una puerta cerrada la política para ella, porque es muy temperamental y es sangre caliente. A mí me han pegado 35 años, yo ya tengo el cuero como un lagarto, ella se tiene que hacer el cuerito, pero ayer hablé con Amalia Granata y me decía que siga, pero es una decisión personal. Si quiere seguir que siga, pero que no le peguen a Baby, que tengan los hue...para enfrentarse en el Consejo Deliberante, o donde esté, con mi hija. Es ella, ella piensa muy distinto que yo, o sea, enfréntense los pañuelitos verdes o los trolls de Cristina con ella. No desde el anonimato, con bolas, como hace ella, con nombre y apellido”, finalizó.





SEGUIR LEYENDO: