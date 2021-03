La emoción de Catherine Fulop al obtener la ciudadanía argentina: “Aquí está mi hogar”

La emoción de Catherine Fulop al obtener la ciudadanía argentina (Video: Instagram)

Catherine Fulop finalmente es ciudadana argentina. Así lo anunció su hija Oriana Sabatini al postear dos stories que muestran el momento en el que le dan la feliz noticia a su madre. “Sí, juro”, se la escucha decir a la conductora mientras mantiene una videollamada con los letrados que le estaban trasmitiendo la resolución final. “Oficialmente argentina, carajo. Te amo”, le escribió su hija mayor en ese video. Su mamá compartió esas imágenes en su Instagram y expresó: “Amo Argentina que me dio lo más bello que tengo, ustedes, aquí está mi hogar”.

Tiziana, su otra hija, también compartió un video de ese instante y le dedicó un tierno mensaje: “Después de tanto esfuerzo, mamá hoy es ciudadana argentina”. “Soy argentina como vos”, le respondió su madre.

Catherine Fulop junto a su marido Ova Sabtini y sus hijas, Oriana y Tiziana

El trámite se había demorado por las polémicas declaraciones que la actriz había hecho en relación al Holocausto. En una entrevista con Marcelo Longobardi para Cada mañana, su programa en Radio Mitre, tras ser consultada por la crisis económica y social que atraviesa su país de origen. “¿Por qué te crees que Hitler sobrevivió? ¿Porque solito lo hizo todo? No, mi amor, porque dentro de (los campos) los judíos eran los peores, los más torturadores dentro de los campos de concentración. No sé si tú sabés la historia: los sapos (NdR: quiso decir ‘kapos’) eran los propios judíos que torturaban a su propia gente, eran los más crueles. Esto mismo está pasando en Venezuela”, fueron sus palabras.

Catherine Fulop: "Dentro de los campos de concentración, los más torturadores eran los judios"

En aquél entonces, Fulop se reunió con autoridades de la DAIA para acercar sus disculpas, que ya había expresado de manera pública. La fiscal Mariela De Minicis pidió entonces que la causa fuera archivada, considerando ese pedido de perdón y también una presunta inexistencia de delito, debido a que la actriz “poseía un desconocimiento histórico de los hechos”, y que por eso “no tuvo una interpretación malintencionada de la realidad”.

Catherine Fulop pidió disculpas por sus dichos sobre el Holocausto

Sin embargo, a finales de 2019, la actriz había recibido un revés judicial en la causa. El abogado Jorge Monastersky, quien en su momento la denunció, logró que la causa se reabra. “El delito se cometió, y nada tiene que ver si pidió o no perdón. No se trata de pedir disculpas sino de tomar conciencia de la gravedad de lo dicho –dijo Monastersky, en diálogo con Teleshow– . No se puede decir cualquier cosa y que no haya consecuencias. A Fulop no se la tiene que juzgar como actriz ni como persona sino por sus dichos, que han sido dolorosos. Algo tan delicado no puede pasar desapercibido por la Justicia. Este no es un delito como el de calumnias e injurias, que es de carácter privado, sino que es un delito de acción pública”. Sin embargo, finalmente la causa judicial contra la actriz venezolana se cerró.

Por esta razón, la mujer de Ova Sabatini pudo obtener su ciudadanía argentina y compartió su alegría en las redes. La resolución fue firmada por el juez federal de San Martín, Oscar Papavero, quien reemplaza a su colega Martina Forns, que está de licencia y se había negado a intervenir en el proceso iniciado por Fulop ya que consideró que había realizado declaraciones con “contenido discriminatorio y ofensivo hacia el pueblo judío” al hablar sobre el Holocausto.

En febrero, la presentadora había sido noticia por opinar sobre la bisexualidad de su hija mayor. “En realidad, creo que no se entendió. Esta nueva generación, que me parece lindo, es que hablar de género en este momento atrasa. Creo que fue exactamente lo que ella quiso hacer”, expresó en diálogo con Implacables, por El Nueve.

