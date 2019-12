“El delito se cometió, y nada tiene que ver si pidió o no perdón. No se trata de pedir disculpas sino de tomar conciencia de la gravedad de lo dicho –dijo Monastersky, en diálogo con Teleshow– . No se puede decir cualquier cosa y que no haya consecuencias. A Fulop no se la tiene que juzgar como actriz ni como persona sino por sus dichos, que han sido dolorosos. Algo tan delicado no puede pasar desapercibido por la Justicia. Este no es un delito como el de calumnias e injurias, que es de carácter privado, sino que es un delito de acción pública".