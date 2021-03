La crisis de llanto de Cinthia Fernández: “Defederico me dice que contará cosas y mis hijas sentirán vergüenza de mí”

El llanto de Cinthia Fernández al contar su relación con Matías Defederico (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - El Trece)

Este lunes, Matías Defederico brindó una entrevista a Intrusos en la que habló de sus conflictos con Cinthia Fernández. “No vengo a tirarme rosas. No me interesa, lo tomo como de quien viene, como lo cuenta. Yo tengo mi verdad, obvio. Hace tres años me podría haber hecho un picnic, agarrarme de cualquier cosa y entrar a todos los programas. Pero la verdad es que no lo hice. Trato de cuidar a mis hijas que son lo más importante. Después, lo que piensen ustedes o la gente no me llena”, dijo el ex futbolista.

“¿Creés que ella sigue enamorada de vos?”, le preguntó Adrián Pallares. “Eso no lo sé. Pero tal vez quedó algo que no hablamos, que lo tendríamos que haber conversado en privado y no se habló en su momento. Y quedó esa chispa que tal vez a mí se me pasó, porque yo procesé la separación antes de concretarla y ella no, y quedó esa espina”, respondió él.

Molesta por estos dichos, la bailarina salió a responderle en Los Ángeles de la Mañana y contó detalles escabrosos de la relación con su ex. En primer lugar, se refirió al incumplimiento de la cuota alimentaria por parte de él. “No dio de baja la obra social, pero pone el importe que se le canta”. Y se refirió a los dichos del padre de su hija, que deslizó la posibilidad que ella siguiera enamorada de él. “Me parece un argumento básico, no me podría enamorar de un tipo que no cumple con los derechos de sus hijas, que es malpadre, vago, cínico, violento. A veces lo miro y no entiendo cómo tuve tres hijas con él. Me corre mucho el peso de romper una familia, tenía ese mambo, pero hoy lo veo normal. En ese momento, para mí fue el fin del mundo”. Y agregó: “Yo las noches me las pasaba sola porque el estaba en un boliche, enfiestado, con alguna amante”.

En esa línea, contó el duro momento que vivió en el nacimiento de sus hijas. “Fui a parir sola, él apareció en el último minuto se puso la cofia cuando me estaban anestesiando. Eso no se lo voy a perdonar nunca en mi vida. Estaba a punto de reventar el útero y lo estaba buscando para que alguien se quedara cuidando a mis hijas. Él estaba en una fiesta mientras yo estaba descompuesta. Tiene que agradecer que soy buena madre y cubro todos los baches que él no cumple”.

Por otra parte, contó las infidelidades que sufrió por parte de Defederico. “Tuve denuncias en la comisaría, me llamaban las minas con las que él había estado, me mandaban los mensajes de texto, las fotos de él entrando a los edificios, y yo la pasé mal. César me ha acompañado a hacer denuncias por hostigamiento porque yo estaba dándole al mamadera a mi hija y me llamaban. Él estaba en el boliche y yo pasaba eso sola durante toda la noche”.

En ese momento, reveló detalles del final de su relación con él. “En Chile la pasé muy mal y le di otra oportunidad y la pasé muy mal en Ecuador. Hubo un click, seguí muy poco tiempo y ahí entendí que ya no podía seguir porque era una falta de respeto a mí y a mi hijas. Fue muy feo”.

Acto seguido, relató un episodio que la marcó. “Hubo una noche en donde estábamos cenando en el casino y me maltrató muy mal. El se va al boliche con la empleada, Carmen, y desparece con una chica que yo le hacía los canjes. El se va, yo agarro mi teléfono, y como el estaba celoso de una persona porque estaba mucho conmigo por cuestiones laborales, le mando a esa persona a propósito un mensaje preguntándole como estaba. ´Le puse que ganas de estar ahí y darte un beso’, a propósito. Lo dejé en la cama y el cuando lo ve, me dice de todo. Me dice: ´tus hijas el día de mañana van a saber que rompiste una familia´. El argumento básico es que yo soy la puta y la trola”, detalló. Y agregó: “Todo el tiempo me dice que va a contar cosas y que mis hijas van a tener vergüenza de mí porque ‘su mamá es una trol...’. Y no fue la única violencia. Me tiene amenazada con que yo le había metido los cuernos. No lo hice, ojalá lo hubiera hecho”.

Y finalizó, completamente angustiada: “No sé por qué tardé tanto tiempo en decirlo. Nunca cagué a un tipo. Pero me liberé con un montón de cosas porque realmente la pasé mal y nunca hablé. Yo me fui a Chile, que hay un solo hospital en Arica, y me fui hace muchísimos años...y después me pasó con mis hijas. Y no sabén lo que fue, estuve sola, no tenía un mando para ir a la agencia de viajes y poder volverme sola. A mi mamá tardé tres años en decírselo. me angustia lo que viví. Tengo fotos, de todo”.





