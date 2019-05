"Yo no dije nada del Holocausto. Lo que quise graficar es que esta gente, mala, se sostiene porque tiene y busca aliados. Y yo dije que Hitler buscó aliados", argumentó Catherine, si bien reconoció que "capaz que no hacía falta" una manifestación semejante ("No me supe expresar"). Y sostuvo que bastaba con describir la realidad del pueblo venezolano, que está siendo sometido por la "narcotiranía" de Maduro.