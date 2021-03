Estefania Pasquini compartió fotos de dos “momentos extremos y distintos” de su vida: “Una, cansada de las burlas; otra, podrida de mi dieta”

Estefanía Pasquini

Tras haber anunciado su embarazo fruto de su relación con Alberto Cormillot, Estafanía Pasquini usó sus redes sociales para reflexionar sobre la importancia de sentirse bien por dentro y estar bien uno más allá de lo que puedan pensar los demás. Para eso compartió dos imágenes suyas, uno con “unos kilos de más”, como ella misma definió y otra en la que pesaba menos pero que no la estaba pasando bien por vivir atada a las dietas.

“Hoy no soy ninguna de estas dos. Son momentos extremos y distintos”, comenzó su posteo, muy segura de quién es hoy y de su presente. Luego describió las imágenes: “Una donde estaba cansada de tantas burlas, otra donde estaba podrida de ser tan estricta con mi actividad física y mi ‘dieta’”.

Estafanía Pasquini

“Cuando era chica, no me importaba nada, ni me daba cuenta de los kilos de más. Sos chico. No tenés noción de nada, no tenés magnitud de lo que puede causar en tu salud... Y cuando crecés un poco tampoco, pero sí hay algo de lo que te das cuenta...Y es de las burlas, de los chicos que no te miran, de la ropa que te gustaría ponerte y no te entra”, siguió.

Estefanía aseguró que lo antes mencionado “es lo de menos” en comparación de las “inseguridades, la autoestima en rápido descenso, tristezas y tantos otros”: “Empezás a probar dietas, te paseas por todos los pesos. Hacer dietas donde solo pegas rebotes (al menos a muchos así nos pasa) ¿Qué pasaría si esto no existiera? ¿Si todos aceptáramos las diferencias de los demás? Si los kilos solo importaran a la hora de evaluar un estado de salud y ya. Seguramente muchas personas conseguirían más cosas, porque no estarían atrapadas en el estigma de la sociedad”.

“La gente no va a cambiar, toda la vida van existir aquellas que se meten en tu vida, con tu cuerpo y la critican y esas personas, que pese a no estar de acuerdo con tu estereotipo, simplemente aceptan las diferencias. Acá lo único que importa es qué hace uno con esto, solo uno mismo tiene el poder de dejar que la Mirada del otro afecte en uno”.

En ese sentido, la joven nutricionista admitió que no le resultó fácil, pero que se puede: “Entre tantos cambios en mi peso, pude darme cuenta que ese número no hacía a mi persona, que tenía mucho más y que todo eso que tenía estaba en los pesos altos y en los bajos, que si mi salud se modificaba, pero mi integridad era la misma. Podés dejar todo por llegar a un peso. Y cuando llegas a él, ¿qué pasa? Todo sigue igual. Solo cambia tu aspecto, no te volvés ni más bueno, ni más comprensivo, ni más cariñoso, ni más inteligente. Una autoestima bien construida se manifiesta en varias áreas conductuales y actitudinales, y con esto vas a hacer mucho más en la vida”.

El posteo de Estefanía consiguió miles de “Me gusta” y cientos de comentarios de agradecimiento y apoyo, muchos de ellos de personas que estaban pasando por situaciones similares a las que había vivido ella. “Qué genial️. Vivimos ante la mirada y la valoración de un otro, al que le damos la llave de nuestra felicidad. Que importante es darnos cuenta de que podemos amarnos como somos, por lo que somos”, “Qué lindo que compartas tu historia porque a veces uno habla con una nutri o médico y parecen no entenderte. Mucha verdad en lo que decís”, “Qué bueno leer esto para una persona como yo, que tiene tantos kilos de más. No sabía que habías bajado tanto, pensé que siempre fuiste así flaquita” y “No eres sólo la señora del doctor Cormillot sino Stefi Pasquini, ayudando a la gente con tus enseñanzas cálidas”, fueron algunos.

