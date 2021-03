Las emotivas fotos de Nazarena Vélez para recordar a Fabián Rodríguez a siete años de su muerte

Fabián Rodríguez y Nazarena Vélez con el pequeño Thiago

Hay fechas que quedan guardadas para siempre. Hace siete años, Nazarena Vélez estaba en Estados Unidos, dispuesta a tomar un avión de regreso a Argentina. Antes de embarcarse, recibió un alerta en su teléfono de su pareja, el empresario Fabián Rodríguez, en el que le informaba la decisión drástica que había tomado. “Perdoname, me voy con mi papá”, decía el mensaje. Nazarena enseguida supo el significado de esas palabras, que luego serían confirmadas por su hija Barbie.

En la noche del lunes 24 de marzo del 2014, Rodríguez fue hallado sin vida en el piso 23 donde funcionaba la productora Jaz, ubicada en Uriarte al 2300, en el barrio de Palermo. Días después quedó confirmado que se trató de un suicidio. Estaban juntos desde el 2009 y se habían casado en el 2012. En el medio, el 24 de septiembre de 2010, nació Thiago, el fruto de su amor, que se día a día resignifica el vínculo con su padre.

Fabián Rodriguez junto a Thiago, el hijo que tuvo con Nazarena Vélez. @nazarenavelez

Este miércoles, al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de Fabián, Nazarena lo recordó con un sentido posteo en su cuenta de Instagram. “En esta y en todas las vidas juntos”, escribió la actriz y productora, junto a un corazón y el hashtag #titiypapa. “Tití” es como llama cariñosamente a Thiago, que es el otro gran protagonista de la secuencia fotográfica. Se trata de cuatro imágenes en la que padre e hijo comparten grandes emociones que se desprenden de sus gestos y miradas: la alegría, el orgullo, la complicidad, el amor, la eternidad.

Los mensajes se multiplicaron de inmediato. Entre pésames, buenos deseos y muestras de cariño, se destacaron el de Alejandro Pucheta, el padre de su hija Barbie, con el que mantuvo una excelente relación desde su separación, y también de su actual pareja, el actor Santiago Caamaño. Cabe recordar que Nazarena también es madre de Gonzalo, conocido como Chyno, fruto de su relación bastante más traumática con Daniel Agostini.

Nazarena Vélez recordó a ex esposo, Fabián Rodríguez a siete años de su muerte @nazarenavelez

Ya con diez años de edad, el pequeño Thiago construye día a día el recuero de su padre. A poco tiempo de su fallecimiento, Nazarena lo había llevado a visitar la tumba, pero era tan chico que no se acordaba. Pasó el tiempo y a mediados del 2018 Tití pidió ir a visitar a su padre, aunque no quiso que Nazarena lo acompañara. “Me dijo ‘No quiero que vengas vos ni nadie que vaya a llorar’. Quería vivir su experiencia, ver qué le pasaba”, contó la actriz en aquel momento.

Quien acompañó al niño fue Leandro Camani, un productor que había sido su pareja, y que tenía una excelente relación con Thiago. “Cuando salieron yo salí corriendo a buscarlo, se había emocionado y entendió que su padre estaba ahí. Es muy fuerte…”, dijo Nazarena entre lágrimas.

Nazarena abrió el álbum familiar para recordar a su ex marido (@nazarenavelez)

Por aquel entonces, la actriz había compartido en Instagram un dibujo en el que Thiago retrataba a su padre y también a Leandro, cuando todavía eran novios. “Acá está papá, yo, Thiago con Leandro, estás vos. Este es Leandro con músculos”, comentó la actriz en el video que subió a Instagram para mostrar las imágenes que realizó el pequeño que tenía siete años.

Ese mismo año, durante su visita a PH Podemos Hablar, la productora se quebró ante una pregunta de Andy Kusnetzoff. ““¿Con quién volverías a pasar una tarde?”, indagó el conductor y la actriz no pudo contener las lágrimas: “Me encantaría encontrarme con mi hermana, con Jazmín, me quedó mucho que decirle”, contestó en primera instancia, en referencia a su hermana fallecida en un accidente de tránsito en 2010. “Pero en realidad”, continuó Nazarena, “me gustaría cederle mi lugar a Thiago, y que esa tarde la pase con Fabián porque lo extraña muchísimo. ¡No sabés cómo lo extraña!”.

El recuerdo de Nazarena Vélez a Fabián Rodríguez en imágenes (@nazarenavelez)

