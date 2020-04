En la fecha en la que ocurrió este fatal desenlace, Nazarena estaba embarazada de Thiago, el hijo que tuvo con el empresario Fabián Rodríguez. Como no podía ser de otra manera, la noticia, ser despertada en plena madrugada de semejante manera, fue un baldazo de agua fría que le heló el alma. Un golpe al mentón que nunca olvidará y que le quedará marcado para siempre como una huella imborrable que te deja la vida. Se mira al espejo, se refleja, y esa estampa está ahí, no hay manera de que se le quite. No quiere que eso pase, y por eso todos los años, todos los 9 de abril, desde lo más profundo le brotan sentidas frases con las que la inmortaliza.