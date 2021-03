Nazarena Vélez recordó su adicción a las anfetaminas por una tapa de revista: “Lo que a todos les causaba gracia a mí me costaba la salud”

Nazarena Vélez recordó un doloroso momento de su vida

Hoy Nazarena Vélez disfruta de un gran presente sentimental, conviviendo con su pareja Santiago Caamaño, con quien lleva más de dos años de relación, y con sus tres hijos, Barbie Vélez, el Chyno Agostini y Thiago Rodríguez. Incluso, está feliz con la noticia del casamiento de su hija mayor y el reciente noviazgo de su segundo hijo. “Y el nene un día me presentó a la novia”, fue el texto que escribió en las redes, junto a un emoji que indicaba felicidad. “Yo no gano para sustos. Últimamente me están cagando a trompadas emocionalmente hablando, lindo. El otro día Barbarita, ahora el Chyno se me apareció con una nueva novia”, agregó.

Sin embargo, en su pasado no todo fue felicidad y hoy recordó uno de sus peores momentos en la vida. Todo comenzó por una publicación de la cuenta de Twitter Famosos Argentina, que suele “escrachar” a las celebridades con tapas de revista antiguas. Así lo hizo en esta oportunidad con una portada de la Revista Pronto, en la que aparece la productora, muy delgada, y con la frase “Si muestro la cola es para darles de comer a mis hijos” como titular. Ante esta publicación, la ex de Daniel Agostini comentó: “Qué flaquita y cara de arruinada. Lo q a todos les causaba gracia a mi me costaba la salud”.

El tweet de Nazarena Vélez recordando su pasado con una tapa de revista

La tapa de la revista en cuestión

En una entrevista que dio en diciembre para Teleshow, Nazarena había hablado de sus adicciones: “La cagué mucho con las anfetaminas. La cocaína siempre me dio mucho miedo, mucha oscuridad. El faso no me genera nada. Las anfetaminas se apoderaron de mí durante 10 años. Siempre tuve una guerra con mi cuerpo: me odiaba, me veía gorda, no me gustaba, me veía celulítica. A los 19 años fui mamá y me empezaron a salir estrías. Siempre tuve mambo. Recién me pude reconciliar después de la muerte de Fabián.”

Y agregó: “Entendí que me reconciliaba o me iba a terminar muriendo, y no podía hacerle eso a Titi. Fue re difícil. He llegado a tomar más de 30 pastillas, mezclaba ansiolíticos y cosas fortísimas, además de las anfetaminas. Recién ahora empecé a dormir sin pastillas. Estoy intentando, pero me duermo a las cuatro y media de la mañana. Me quedó un trastorno. No se habla de las anfetaminas como se debería. Da mucha vergüenza decir que te estás empastillando para adelgazar”.

Días después de esa entrevista, la mamá de Barbie Vélez reflexionó en su cuenta de Instagram sobre su cuerpo. ““Así de imperfecta”, se presentó junto con un video de ella bailando en bikini, mostrándose al natural, sin filtros ni maquillaje. El texto sigue con una reflexión sobre su cuerpo y lo que le costó aceptarse tal cual es. “Nunca creí poder lograr reírme de algo que me acomplejó y dolió tanto: mi cuerpo. Odié tanto cada estría, cada pozo de celulitis....”, reveló la actriz, y siguió: “Pero aquí estamos, más grande, más vivida y sufrida, dándome cuenta de que algo en el transcurso de esta vida se aprendió”. Luego invitó: “Pasen y vean mis defectos, que les aseguro que nada de todo lo feo que puedan decir puede ser peor que todo lo que me dije e hice yo misma. Aprendiendo a aceptarme”. Además, invitó a sus seguidoras a contar sus experiencias: “Y vos, mamurri, ¿cómo te llevás con tu cuerpo️?”.

