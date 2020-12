La reacción de Nazarena Vélez al conocer a la novia del Chyno Agostini: “Y el nene un día me presentó a la novia”

Chyno Agostini y Nazarena Vélez

Son días de emociones fuertes para Nazarena Vélez. Hace tan solo días, su hija Barbie Vélez anunció que su novio Lucas Rodríguez le pidió casamiento en plenas vacaciones en Punta Cana. Y ahora, su hijo Chyno Agostini, fruto de su relación con el famoso cantante tropical, presentó por primera vez a su pareja. La joven en cuestión se llama Sol y, al parecer, ya logró el visto bueno de la productora teatral , que subió a su Instagram una foto junto a ella, su hijo y su pareja Santiago Caamaño.

“Y el nene un día me presentó a la novia”, fue el texto con el que acompañó la imagen, junto a un emoji que indicaba felicidad. “Yo no gano para sustos. Últimamente me están cagando a trompadas emocionalmente hablando, lindo. El otro día Barbarita, ahora el Chyno se me apareció con una nueva novia”, agregó.

La foto de Nazarena junto a su pareja, su hijo y su nuera.

El Chyno, de 20 años, vive solo desde el año pasado y ya incursionó en la música, específicamente en el trap, que es el género que más le gusta. Hace poco, tras la noticia del próximo casamiento de su hermana, manifestó su alegría: “Un re flaaaaaaaaash”, expresó en la publicación, a lo que la actriz respondió: “¡Te amo!”.

Es de público conocimiento que ambos tienen una muy buena relación, al punto de que a principios de año, él se hizo un enorme tatuaje en el cuello en honor a ella. “Barbie significa muchas cosas: crecimiento, compañerismo, todo, porque con ella fue con quién me crié. Nos hemos peleado, nos hemos amado, hemos pasado distintas situaciones que pasan los hermanos y agradezco a la vida haber tenido una hermana así. Hemos tenido altos y bajos pero siempre que me mando alguna o se manda ella alguna, nos perdonamos y nos queremos de la misma forma que el día cero”, había dicho en referencia a su hermana mayor.

Por el momento, Barbie no se manifestó sobre su nueva cuñada, ya que aún se encuentra de vacaciones junto a su novio y su familia paterna. Tampoco se sabe aún la opinión de su famoso padre, que tiene un perfil muy bajo y rara vez habla de su intimidad familiar en los medios.

Mientras tanto, Nazarena se encuentra disfrutando unos días en Mar del Plata junto a su pareja, y comparte a diario postales y stories de su estadía en La Feliz. Hace unos meses, en plena cuarentena, se había manifestado preocupada por su hijo.: “No estamos peleados, nada de eso. mi preocupación es porque lo conozco, sé como es. a Barbie y a Titi los tengo acá, los cuido yo, se cuidan entre ellos, veo lo que hacen. Lo que me pasa con el Chyno es eso; que al no tenerlo cerca, me preocupa”.

Sin embargo, recientemente, le había dado una entrevista exclusiva a Teleshow , en la que contó detalles actuales sobre la relación con su hijo. “El Chyno es un rebelde por naturaleza. Se tatuó “Solo”... Y es la persona que menos sola está en el mundo. Daniel (Agostini) no puede estar más arriba de él, yo también, de una manera asfixiante. Se hace el rebelde porque está en una edad difícil. Quiere pertenecer al mundo del trap, y ahí entrás si realmente tenés esa calle. Entonces, necesita despegarse de una imagen muy fuerte que tiene de mamá y papá. Está tratando de hacer su camino. Se equivoca como todo nene de 20 años, pero es un sol, no puede ser más respetuoso y amoroso”, había expresado.

