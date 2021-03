Robertino Tarantini habló por primera vez sobre la salud de Pata Villanueva: “Está en una clínica de rehabilitación”

Robertino Tarantini habló de la salud de Pata Villanueva (Video: Los Ángeles de la Mañana, El Trece)

Para Robertino Tarantini es como volver a respirar. Después del terrible accidente doméstico que su mamá, Pata Villanueva, sufrió el 14 de febrero pasado en Punta del Este, su hijo puede celebrar que lo peor ya pasó. “Cuando viajaron para allá, los médicos los preparaban para lo peor”, adelantó Nancy Duré, panelista Los Ángeles de la Mañana, por El Trece, y periodista de Teleshow, en el programa de Ángel de Brito. Y detalló que el hijo de la actriz le contó que recién cuando la trasladaron a Buenos Aires, en un vuelo sanitario, Pata lo miró por primera vez a los ojos y él sintió que “las cosas iban a estar bien”.

“Al principio el caso era muy complicado”, se lo escucha decir a Robertino Tarantini en el audio que le mandó a Duré y le autorizó compartir con la audiencia. “No voy a ponerme en a dar detalles, pero quisimos un poco contarle a la gente. Y más que nada agradecerle a la prensa que estuvieron tirando buena onda y cariño”, aseguró Robertino como preludio de su audio para dar detalles de la evolución de su madre.

Pata Villanueva y Robertino Tarantini (Foto: @pata_villanueva)

“Hoy la situación es mejor. Mamá está en una clínica de rehabilitación, tratando un tema en una pierna y un brazo por secuelas del impacto. Está bien. Se está recuperando. Esperemos que salga pronto de ahí. Gracias por estar”, relató Robertino sobre el tratamiento que le están haciendo en el Centro Médico Ulme, de Núñez. Y, Nancy Duré, siempre en contacto con Robertino, agregó que Pata ya está alimentándose por boca, que se para con dificultad, que habla y reconoce a sus hijos, pero que no tiene conciencia de lo que le pasó. Además, destacó que la obra social le está cubriendo el tratamiento.

La ex modelo, de 69 años, se encontraba vacacionando en Punta del Este cuando se cayó de la escalera de su domicilio de La Barra, lo que le ocasionó una importante fractura. De inmediato fue hospitalizada en el Centro de Tratamientos Intensivos (CTI) del Sanatorio Cantegril y sus hijos, Agostina Cavallero, Robertino Tarantini y Bernardita Tarantini, tuvieron que tramitar los permisos correspondientes para poder viajar a Uruguay a ver a su madre. “Se cayó de las escaleras de la casa. Entró a la clínica con un golpe y a la noche se le hinchó el cerebro. La pusieron en coma, pero está muy frágil”, explicaron desde su entorno, a horas del accidente.

Por otro lado, el pasado 17 de febrero, quien había tomado la palabra al respecto de la salud de su ex esposa había sido Héctor Cavallero, padre de su hija mayor Agostina. “Los chicos están muy angustiados porque ver a su mamá en esta situación es muy duro. El sanatorio no los deja entrar por todo el tema del covid y los protocolos, no se puede, por lo tanto reciben información muy a cuentagotas. No hay ninguna novedad en el parte de hoy, por lo tanto estamos a oscuras. Todos estamos rezando, como muchísima gente, para que esto ayude a que pueda salir airosa. La situación no es fácil, estamos todos muy ilusionados en que esto salga bien”, declaró.

Y el pasado 4 de marzo y tal como estaba previsto, la ex modelo fue sometida a una nueva operación de reconstrucción del cráneo con reemplazo del hueso que había sido removido para descomprimir la zona afectada. Gracias a la intervención de los médicos y a su temple para tener una evolución favorable, sus hijos pudieron trasladarla al Hospital Alemán de Buenos Aires, y ahora, brindar porque Pata Villanueva pasó a una nueva etapa: la de su rehabilitación.

