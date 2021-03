Todos los ganadores de los Cóndor de Plata: Los sonámbulos es la mejor película, al tiempo que Sofía Gala y Érica Rivas compartieron el premio

Érica Rivas en "Los sonámbulos"

Este jueves finalmente se entregaron los Premios Cóndor de Plata que, debido a la pandemia, la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina había decidió postergar el año pasado. Los sonámbulos, de Paula Hernández (que Argentina había preseleccionado para los Óscar), fue distinguida como mejor película de ficción. Sofía Gala, por El cuidado de los otros, y Érica Rivas, por Los sonámbulos, compartieron el premio a mejor actriz. Jazmín Stuart (mejor actriz de reparto) y Luis Ziembrowski (mejor actor de reparto) también resultaron premiados.

En el filme protagonizado por la ex Casados con hijos todo se desencadena en una reunión de Año Nuevo en la que una Luisa de 40 y tantos años (interpretada por Érica Rivas) decide replantearse, en plena crisis existencial, no solo su matrimonio sino también la relación con su hija adolescente, que es sonámbula, y hasta su oficio. Los buenos modos y la cordialidad familiar funcionan como una fachada de conflictos esenciales que se mantienen al margen, negándose a ser revelados.

La directora interpela al espectador con una pregunta: ¿uno puede estar dormido encontrándose despierto? Más allá de la patología en sí misma, en la trama se desarrolla una historia de vínculos, de familia y de maternidad, y sobre todo, de lo que sufren y deben enfrentar las mujeres. “Para mí es una metáfora muy interesante la del sonámbulo porque también es un lugar en el que el cuerpo actúa cosas que no pudo sacar a la luz en la vigilia -explicó Érica Rivas por aquellos días de avant premiere, en diálogo con Teleshow-. No solamente la cabeza crea sueños, sino que el cuerpo necesita accionar en el sonambulismo”.

Muere, monstruo, muere, dirigida por Alejandro Fadel, resultó ser el filme más ganador, con siete estatuillas: mejor dirección, fotografía, dirección de arte, diseño de vestuario, montaje, sonido y maquillaje y peluquería.

El cuidado de los otros, la película por la que la hija de Moria Casán obtuvo su premio, narra las desventuras de Luisa, una joven con doble trabajo: por un lado, colabora en un taller donde se fabrican réplicas de Budas y otras figuras en cerámica y, por otro, suma ingresos como niñera. Mientras cuida al pequeño Felipe se produce un accidente y el chico sufre una grave intoxicación por lo que es internado de urgente. Desesperados, los padres del pequeño, Carla y Sebastián, le echan la culpa a ella y a su novio Miguel, quien justo estuvo al cuidado de Felipe en el preciso instante del infortunio.

Sofía Gala en "El cuidado de los otros"

Jazmín Stuart, por su parte, obtuvo su estatuilla por su papel en Las buenas intenciones, de Ana García Blaya, que gira en torno a la historia de Amanda, una niña de 10 años que se ve obligada a asumir las responsabilidades de una persona adulta cuando le toca quedarse en casa de su padre, junto a sus hermanos. Cuando su madre le propone una nueva vida en otro país, Amanda se siente contrariada.

A continuación, el listado completo de los ganadores:

Mejor película de ficción: Los sonámbulos, de Paula Hernández

Mejor película documental: Ausencia de mí, Melina Terribili

Mejor ópera prima: Las buenas intenciones, de Ana García Blaya

Mejor cortometraje de ficción: Un oscuro día de injusticia, de Daniela Fiore y Julio Azamor

Mejor cortometraje documental: Playback, ensayo para una despedida, de Agustina Comedi

Mejor película en coproducción con Argentina: Monos, de Alejandro Landes (Colombia, Argentina, Países Bajos, Suecia, Uruguay, Estados Unidos, Suiza, Dinamarca, Francia)

Mejor película Iberoamericana: Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar (España)

Mejor dirección (ex aequo): Paula Hernández por Los sonámbulos y Alejandro Fadel por Muere, monstruo, muere

Mejor actriz (ex aequo): Sofía Gala Castiglione por El cuidado de los otros y Érica Rivas por Los sonámbulos

Mejor actor: Javier Drolas por Las buenas intenciones

Mejor actriz de reparto: Jazmín Stuart por Las buenas intenciones

Mejor actor de reparto: Luis Ziembrowski por Los sonámbulos

Revelación femenina: Romina Escobar por Breve historia del planeta verde

Revelación masculina (ex aequo): Benicio Mutti Spinetta por Ciegos y Gastón Re por Un rubio

Mejor guión original: Santiago Loza por Breve historia del planeta verde

Mejor guión adaptado: Leonel D’Agostino por El hijo, basado en la novela Una madre protectora, de Guillermo Martínez

Mejor dirección de fotografía: Julián Apezteguía y Manuel Rebella por Muere, monstruo, muere

Mejor montaje: Andrés Estrada por Muere, monstruo, muere

Mejor sonido: Santiago Fumagalli por Muere, monstruo, muere

Mejor música original: Ripe Banana Skins por Las buenas intenciones

Mejor canción original: “I’ll Be Waiting For Your Love” de Los adoptantes; letra y música: Pedro Onetto; intérprete: Kevin Johansen

Mejor diseño de vestuario: Florencia Caligiuri por Muere, monstruo, muere

Mejor dirección de arte: Laura Caligiuri por Muere, monstruo, muere

Mejor maquillaje y peluquería: Alberto Moccia por Muere, monstruo, muere

