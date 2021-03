La polémica postura del Loco Montenegro en plena pandemia de coronavirus: “No me pienso vacunar nunca”

El Loco Montenegro y su polémica postura sobre las vacunas (El show del espectáculo - Radio Urbana)

A sus 54 años, Hernán “El Loco” Montenegro vive un año de alta exposición mediática. Su brillante trayectoria como basquetbolista, su dura historia personal de caídas y superaciones y una inesperada faceta de seductor lo convirtieron en uno de los personajes más atractivos de la segunda temporada del certamen. De todo esto y un poco más habló el bahiense con Ulises Jaitt para El show del espectáculo (Radio Urbana), y tuvo polémicas definiciones sobre la pandemia de coronavirus que lleva más de un año.

Además de su repaso por el mes de competencia en el exitoso certamen de Telefé -en el que no se reconoce como uno de los favoritos- el bahiense tocó otros temas de actualidad, incluido el coronavirus y de cómo analiza el comportamiento del gobierno nacional en este contexto. “Es un gobierno raro, pero con la pandemia les doy la derecha, porque es ingobernable. Es un quilombo todo. No sabemos donde estamos parados. Pero en ese sentido, creo yo que han intentado hacer las cosas de la mejor manera posible”, analizó el bahiense.

Fiel a su estilo frontal, Montenegro también hizo referencia escándalo por el vacunatorio VIP: “Era sabido que iba a pasar. Y no solo en la Argentina, está pasando en todo el mundo. El que puede, ya sea por contactos o por guita, la va a tener. Es lamentable, pero bueno. La humanidad no entiende de humanidad”, reflexionó.

En este sentido, el ex deportista se mostró escéptico en cuanto al génesis y el alcance de la pandemia. “Tengo gente amiga en todo el mundo, muchos de ellos médicos, profesionales, y no me comí de movida el tema. El COVID es un bicho que está hace un montón de años, que lamentablemente ha matado a mucha gente que estaba con las defensas bajas, como mañana me puede pasar a mí”, analizó. Y apuntó la responsabilidad hacia el negocio de los laboratorios.

El Loco Montenegro es una de las revelaciones de Masterchef Celebrity (Telefé)

Allí, el conductor del ciclo le preguntó si se iba a vacunar, dando por sentado que la respuesta era un sí, pero se encontró con un no rotundo: “No me pienso vacunar nunca. Esa vacuna es una porquería, sé que trae muchos problemas que todavía no estamos viendo porque hace poco que está pasando”, señal. Y ratificó su postura: “Respeto a quien se quiere vacunar, cada quién es cada quién. Yo no me pienso vacunar jamás”.

En relación a sus temores y recaudos para evitar sus contagios, el ex basquetbolista fue tajante: “Yo no tengo miedo a morirme amigo, entonces mirá si me voy a preocupar por el COVID”, argumentó. Y enumeró su manera de protegerse: “Yo no pico con esta, a mí no me vas a modificar la vida: yo respeto, hago lo que tengo que hacer, me pongo el barbijo, pum pum pum y hasta ahí llegó mi amor”.

A principios de año, el actor Damián de Santo fue otro de los famosos que cuestionó la vacunación. “A mí me gustaría un poco más de información con respecto a la ANMAT y la Organización Mundial de la Salud, incluso la organización de los médicos argentinos, que se hagan las pruebas pertinentes. Y bueno, si es obligatorio vacunarse, me vacunaré. Voy a tratar de evitar que se vacunen mis hijos porque creo que tienen más futuro que yo y quiero que esperen por lo menos a ver qué me pasa a mí”, señaló en diálogo con Intrusos.

Las polémicas declaraciones de Damián De Santo sobre la vacunas

El protagonista de Amor Mío, radicado en Córdoba, también se refirió a los posibles efectos adversos de la vacuna: “Van a tardar en manifestarse, entonces es probable que empiecen a pasar cosas a mitad de este año de los que se vacunaron a principios de año o casi a fin de año. De alguna manera, el mundo nos usa a Latinoamérica como conejillo de Indias. No me extrañaría que seamos el sector del mundo donde se prueben las primeras vacunas”.

Hace poco más de un año, a días de que el alcance de la pandemia llegara a nuestro país, Reina Reech también había asumido una postura antivacuna. “A mí me parece que inventan cosas los laboratorios para vender. Hay hasta teorías en donde se dice que han inventado virus para vender medicamentos. Cada uno forja su vida como quiere. Yo me informo, averiguo qué cosas puedo ingerir para mejorar los achaques que uno puede tener…, pero de cosas naturales, sin químicos. Detesto los químicos”, señaló la coreógrafa, en sintonía con las palabras del actor Nicolás Pauls que habían puesto el asunto en agenda. “Es un tema que prefiero no hablarlo. Es tan inmenso el negocio que hay que prefiero obviar el tema. Pero la primera lectura que hago es que lo instalan como que es algo que hay que hacer”, había declarado el hermano de Gastón.

