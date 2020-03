“A mis hijos yo les di esas vacunas que te dan en la clínica cuando nacen y la primera que me obligó el colegio a los cinco o seis años. Después no los vacuné nunca más. Como estudiaron en una escuela antroposofica, para la fiebre les daba globulitos y no un antitérmico de marca. Salvo alguna vez que tuvieron 40° de fiebre que me asusté porque temblaban. Sino, trate de curarlos con medicinas alopáticas”, explicó la actriz de la tira Separadas que se emite por la pantalla de El Trece.