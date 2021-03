Masterchef Celebrity 2: ¿Qué pasa entre María O’Donnell y El Loco Montenegro?

María O'Donnell y Hernán Montenegro, los mejores en el miércoles de beneficios (Masterchef Celebrity - Telefé=

Cada noche de Masterchef Celebrity plantea un nuevo desafío. El certamen gastronómico de Telefé y, además de los conocimientos, pone a prueba la concentración, la tenacidad, la competitividad y la superación. En otras ocasiones, lo que prevalece es el compañerismo y el trabajo en equipo, como ocurrió durante este miércoles de beneficios que reunió a los seis mejores cocineros de la semana enfrentados en una dinámica muy particular.

Para disputarse las medallas de oro y plata, los participantes quedaron agrupados en duplas. El periodista Fernando Carlos con el actor Gastón Dalmau; la influencer Dani La Chepi con el actor Daniel Aráoz y el ex basquetbolista Hernán El Loco Montenegro con la periodista María O’Donnell. Estos últimos resultaron ganadores de un divertido Pictionary gastronómico, que les reportó más minutos para la preparación y forjó una buena química que mantuvieron durante toda la competencia.

Desde el juego inicial, el ex deportista se puso en manos de la conductora de FM Urbana Play. “Hoy es la mejor entrenadora que tuve en mi carrera”, señaló el bahiense que se entregó tanto a la hora de dibujar como para organizar la elaboración de los platos. La consigna era la preparación de una pasta libre con la única condición que fuera rellena, y ellos optaron por unos sorrentinos rellenos de espinaca, parmesano, ricota y cebolla, acompañados por una salsa en base a una emulsión de manteca.

¿Qué pasa entre María O'Donnell y el Loco Montenegro? (Masterchef Celebrity - Telefé)

Durante su recorrida por las estaciones, el conductor Santiago del Moro encaró a Montenegro haciendo referencia al evidente liderazgo que ejercía la periodista. “Acá se hace lo que ella dice”, ratificó el ex basquetbolista, acostumbrado a ese rol en su época de jugador. “Hay que ser inteligente, esto es para vivos, no para tontos. Ella es la que sabe y yo estoy aprendiendo”, agregó para justificar su decisión.

A su derecha, concentrada en lo suyo, la periodista continuaba con lo suyo, mientras conductor y participante continuaban con su diálogo. “¿Querías jugar con ella, no?”, preguntó del Moro. “Sí, la adoro. María es genial” respondió el bahiense sin dudar. Rápido de reflejos, el presentador apuntó hacia la estación de la periodista y fue directo al hueso. “María, ¿vos estás soltera?”. “Me separé, sí”, contestó la periodista, sin levantar la vista ni quitar las manos de la masa.

“¡No me armés más romances!”, imploró en broma Montenegro, que ya había coqueteado en programas anteriores con la actriz Claudia Fontán. “Parezco el playboy de Masterchef”, ironizó el gigante, mientras O’Donnell no quería tener problemas con su compañera. “No me armes lío con Claudia”, advirtió la periodista mientras cocinaba y lo refrendó en el backstage: “Me quieren meter a mí en el medio y yo no tengo nada que ver”.

El coqueteo entre Claudia Fontán y Hernán Montenegro

Más allá de este momento incómodo, ambos siguieron adelante sin perder la concentración, y con buenas perspectivas se acercaron al tribunal gastronómico integrado por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular. Los tres jurados coincidieron en que habían logrado una muy buena elaboración de la pasta pero que habían mostrado flaquezas en la emulsión de la pasta. De cualquier manera, les sobró para ser los mejores platos de la noche.

Durante las devoluciones, y aprovechando la felicidad del momento, del Moro insistió con la idea que se le había cruzado durante la recorrida “¿Contenta la dupla? Y vos, Loco, sos el galán del certamen”, disparó el conductor, ante las risas de los aludidos y la ovación de fondo del resto de los participantes. “¡Cómo serán los galanes!” bromeó el deportista en el backstage, pero se puso serio en para cerrar su agradecimiento. “Es un placer trabajar con ella, aparte es un amor de persona”, señaló

“Mucha onda acá, me encanta esta pareja”, cerró del Moro con una sonrisa antes de repartir las medallas. La de oro para María, la de plata para Hernán y una semana más en la competencia para ambos. En el jueves de última chance, además de saber quién evita la gala de eliminación del domingo, las antenas estarán puestas en Claudia Fontán. ¿Tendrá algo para decir de esta situación?

