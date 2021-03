Moño, vestido de plumetí y zapatos de gamuza: la famosa que sorprendió con una foto de sus 15 años

La imagen retro de la famosísima diva argentina

Las redes sociales no sólo sirven para compartir imágenes de momentos actuales, sino que también son una especie de “baúl de recuerdos” en los que los famosos suelen publicar postales de su vida antes de convertirse en reconocidas figuras.

“Mis 15 ¡ja! vestido azul de plumetí con gran moño que marca cintura y termina atrás, zapatos de gamuza azul #ModoELVIS, collar de cristal de roca, esclava de oro en brazo izquierdo, obvio nunca blanco, no era virgen of course... muero de amor y siempre frente a mi amor #ElEspejo #YoMISMA #EGO EXTRE...MO #ModoYOICA #Ternura total me besaría toda”, escribió la diva este sábado, en el que el clima lluvioso parecía ser el ideal para rememorar viejos tiempos.

¿De quién hablamos? De Moria Casán, que sorprendió a su más de un millón y medio de seguidores en Instagram con una imagen en blanco y negro del día en el que cumplió sus 15 años. Junto a la postal, describió con exactitud su look de ese día tan importante, en el que se la ve radiante y sorprende con su parecido físico a Sofía Gala Castiglione, su hija que hoy tiene 34 años.

La foto exacta que publicó Moria de sus 15 años (IG: @moria_laone)

Días atrás, La One se había referido al escándalo por el vacunatorio vip, a través de la ironía y el fotomontaje. Apeló a uno de los títulos más recordados de su filmografía picaresca, Expertos en pinchazos, la película de Hugo Sofovich que protagonizó con Alberto Olmedo y Jorge Porcel. Sobre el afiche original de 1979, reemplazó la cara de Olmedo por la del presidente -bautizado Alverso Fernández- y la Porcel por la del ex ministro, referenciado como Ginebra García.

Cada uno de los protagonistas con su respectiva jeringa en mano, ya que según el guion del filme, Olmedo y Porcel son empleados de una farmacia, y a partir de una inyección mal dada, comienzan los enredos. Al pie de la foto y simulando las habituales recomendaciones de la crítica, la actriz se refirió al mandatario ruso: “Dijo PUTIN: Me cago de risa con estos dos”.

La parodia de Moria a Alberto y Ginés

En otro posteo, compartió un video que le había enviado Mara, una trabajadora de salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en funciones en el centro de testeo y vacunación que funciona en el Teatro Colón. “Te admiro mucho, te amo y espero verte por acá. Sos lo más”, saludó la mujer, mientras dos compañeros suyos saludaban a la diva.

La ex jurado del Cantando se mostró agradecida, aunque sin embargo rechazó la oferta, fiel a su estilo, con palabras filosas. “Thanks (gracias) por la onda pero soy del conourbano (sic) bonaerense, una morocha sin privilegios y no sé si tengo ganas de anotarme en una carrera de ratas” sentenció Moria, que se crió en la localidad de Ciudadela, en el oeste del Gran Buenos Aires. “THANKS por la cortesía y amabilidad”, completó la actriz, que cerró con emojis de besos y arco iris.

"Gracias, pero no". La respuesta de Moria Casán en su Instagram

En el plano laboral, Moria se encuentra protagonizando la remake de Brujas en calle Corrientes, donde encontró una original forma para sacarse selfies con el público en plena pandemia. “Me siento a través del vidrio en CORRIENTES y AMSTERDAM, puedo hacer un after en el foyer del teatro y luego pasar la gorra #NuevaEra nueva estética performática, me dragqueeneo, se lo voy a sugerir a ROTTEMBERG”, escribió en su cuenta de Twitter. Uno de los famosos que aplaudió su idea fue Jey Mammón, quien le expresó: “AMO Moria, siempre precursora jajajajaajaja”.





