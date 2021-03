La contundente frase que se tatuaron Barby Silenzi y El Polaco luego de su reconciliación

El tatuaje de Barby Silenzi y El Polaco luego de su reconciliación (Video: Instagram)

Fue un verano complicado para Barby Silenzi y El Polaco, que se vieron envueltos en varios escándalos. Sin embargo, contra todo pronóstico, ellos volvieron a estar juntos y este fin de semana sellaron su reconciliación con un tatuaje, que mostraron en sus respectivas cuentas de Instagram. La bailarina y el cantante decidieron llevar en la piel una llamativa frase: “Loco paranoico”, que además se la hicieron en la misma zona de su cuerpo, el escote.

Barby Silenzi mostró el momento en el que le tatuaban la misma frase que al Polaco

"Loco paranoico", la frase que se tatuó el cantante junto a su pareja

Además, por su parte, Barby lleva el nombre de la hija que tienen en común, Abril, debajo del busto, mientras que él, también en la misma parte de su cuerpo, lleva impresa la carita de la pequeña.

Barby se tatuó el nombre de su hija Abril, fruto de su relación con El Polaco

El Polaco decidió tatuarse el rostro de su hija más chica, Abril

Días atrás, Ángel De Brito confirmaba que la pareja aceptó participar de La Academia, el nuevo formato con el que Marcelo Tinelli regresará a la televisión. “El Polaco bailaría nuevamente con Barby Silenzi. Sí, volverían juntos. Van, vienen, tienen un reality propio, vamos a ver cómo arrancan”, expresó en Los Ángeles de la Mañana. Por otra parte, anunció los otros participantes confirmados: Karina La Princesita, Flor Vigna, Jujuy Jiménez, Agustín Sierra, Viviana Saccone, Charlotte Caniggia, Pachu Peña, Flor Jazmín Peña, Ángela Leiva, Tucu López, Mar Tarrés, Mariana Genesio Peña, Ulises Bueno con Rocío Pardo y Gloria Carrá, entre otros.

Barby Silenzi y el Polaco fueron confirmados en La Academia

En La Academia, el certamen que los llevará a compartir nuevamente la pista más famosa, habrá una combinación entre baile, acrobacia, canto y artes plásticas. El jurado estará integrado por De Brito, Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín. Con respecto al nuevo formato, el periodista había adelantado: “Olvídense del Bailando tradicional: va a haber humor, musicales y una academia. No tiene que ver estrictamente con lo musical, no es principalmente cantar. No sólo van a bailar, sino que van a haber para los participantes desafíos permanentes en cada gala de baile, de canto, de distintas disciplinas artísticas. Va a haber de todo”.

Cabe recordar que la bailarina y el cantante protagonizaron varios conflictos estos últimos meses. El más comentado fue el que provocó la filtración del audio que a fines de diciembre le envió Fede Bal al cantante, en el que lo invitaba a una fiesta con mujeres. “Yo no sé cómo estás con Barby (Silenzi)... Nada, acá todas las personas que entran, saben que no pueden sacar una foto. Así que no te van a pedir fotos, no van a hacer historias. No vamos a tener ningún problema con Telefe. Vos relajá en eso. Mi casa es un bunker. Ay, Polaco, está anunciado lluvia, pero nos chupa un h…, vamos a estar todos del or…, bailando, chupando y haciendo cositas. Traete malla, traete lo que quieras…”, fueron las palabras que se escucharon en ese mensaje.

Hace días, sobre este hecho puntual, ella misma había admitido en Flor de Equipo que fue la culpable de la difusión de ese audio. “¿Cuál fue la cosa más excesiva que hiciste por celos?”, le preguntó la conductora. “Es del tema del audio, que todo el mundo sabe que fui yo la que lo filtró. Perdón, Fede. Yo estaba durmiendo, divina, y llega él. ‘¿A dónde fuiste?’, le digo toda dormida. ‘Fui a la fiesta de Fede’, me dice, y se va a dormir. ¡Chau! Yo quedé loca, ahí me volví loca”, señaló Barby.

Barby Silenzi admitió que fue ella quien le envió a un periodista el audio de Fede Bal al Polaco (Video: "Flor de equipo" - Telefe)

Y detalló: “La idea desde el comienzo fue que los dos tengamos la misma clave del teléfono y ahí él cometió el error. Entré al teléfono y cuando escucho el audio…”, recordó, ante las risas de los conductores. “Después, a los dos minutos de la venganza, me arrepiento. Dije ‘¿por qué hice esto? Estoy mal´. Se lo mandé a un periodista. Muy mal hecho. Ahí me di cuenta y lo llamé a él, le dije ‘mi amor, perdón, hice una cosa terrible que no la tenía que hacer, pero la hice’”, reconoció.





SEGUIR LEYENDO: