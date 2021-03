Daniela Herrero fue mamá: la tierna foto de su hija y el particular nombre que eligió en homenaje a su carrera musical

Daniela Herrero, días antes del nacimiento de su hija (@danielaherrerook)

“¿Qué me contursi? #MommyLife”, escribió Daniela Herrero en noviembre pasado cuando anunció que estaba esperando su primer hijo. Por aquel entonces, la noticia del embarazo era una sorpresa para sus más de 60 mil seguidores de Instagram. No así para sus amigos y familiares, quienes ya lo sabían desde antes. Ocurre que la cantante -que está en pareja con el músico Nicolás Ortega- decidió hacerlo público recién cuando ya llevaba 20 semanas de gestación.

Desde entonces compartió en su cuenta oficial fotos mostrando su embarazo y, al igual que Ortega, cómo se preparaban para el nacimiento de la niña a la que llamarían Alondra, quien nació el jueves 18 de marzo, a las 10:33 de la mañana. Ambos comunicaron la feliz noticia a través de sus redes sociales con una foto de su hija durmiendo en la habitación de la institución médica y sosteniendo la mano de uno de sus padres.

“¡Amor de mi vida”, escribió la actriz -ex protagonista de Costumbres Argentinas-, mientras que Ortega eligió la misma imagen de la niña, a quien describió como su “princesa”, y definió a Herrero como “una leona”.

El posteo de Nicolás Ortega en su cuenta de Instagram; Daniela Herrero, en tanto, compartió la misma foto de su hija

Unos días antes del parto, Daniela había tenía una “falsa alarma”, tal como lo relató en sus redes sociales. “Acá estamos con Alondrita armando el bolso para la clínica. Hace unos días tuvimos una ‘falsa alarma’. Esto lo aprendí en el curso de preparto. Por eso no quise seguir relajando tanto y ya tenemos todo listo”, indicó la cantante junto al bolso que tenía preparado para cuando tuviera que ir a dar a luz.

Alondra, como eligieron llamar a su hija Daniela y Nicolás, es un nombre de origen español con procedencia latina derivado de las aves alondras, cuyo significado es “la que es melodiosa”. La cantante y el músico -es técnico en sonido y grabación- le rindieron un homenaje a su carrera a su pequeña.

Daniela Herrero junto a su pareja, Nicolás Ortega

En diciembre del 2019, Daniela había brindado una entrevista en la cual se refirió a la decisión de alejarse de la exposición pública cuando se encontraba en en gran momento profesional y del bajo perfil que adquirió desde entonces. “Me costó el momento en el que salió mi disco ‘Solo tus canciones’, que fue un hitazo. Fue lo primero que se conoció de mi carrera, de mi profesión, y fue como mucha exposición. Estaba en la adolescencia, terminando el colegio, y fue mucha locura. Además, como los fines de semana me iba a tocar, no estaba nunca en mi casa, perdí conexión con mis amigos en el día a día y tuve muchas responsabilidades de golpe. Y asumir todo eso me costó”, dijo la cantante por aquel entonces.

“En un momento querés patear el tablero y decir ‘basta’. Me costaba la decisión porque amo lo que hago, la música, el arte. Entonces, no me veía haciendo otra cosa. Me fui en un momento por otro camino, por el camino de la actuación, que también me gusta, pero siempre vuelvo a sacar discos y hacer música: me sale naturalmente. Pero hacer notas, ir a tocar, que te conozca mucha gente, que canten tus canciones… Es hermoso pero también, por momentos, es abrumador”, se sinceró Daniela Herrero.

SEGUIR LEYENDO: