Daniela Herrero anunció su embarazo con una tierna foto

Daniela Herrero (Crédito: Santiago Saferstein)

Daniela Herrero conoció la fama cuando era tan solo una adolescente, tras el lanzamiento de sus primeros discos y su participación en la exitosa tira Costumbres Argentinas. Su vida cambió por completo y tuvo que aprender desde muy chica a convivir con todo lo bueno y lo malo que implica ser una persona pública. En un momento, lo malo empezó a pesar más que lo bueno y tomó la decisión de alejarse de los medios y la exposición.

Por ese motivo, su cuenta en Instagram está dedicada casi de manera exclusiva a cuestiones sobre su carrera profesional: ya sea el lanzamiento de un nuevo disco o el anuncio de un show, por ejemplo. Pero este lunes fue una excepción. Daniela compartió una publicación más que especial y completamente vinculada a su intimidad: está esperando su primer hijo con su pareja, el técnico en sonido y grabación Nicolás Ortega.

La actriz y cantante publicó una selfie en su cuenta en Instagram, donde tiene más de 50 mil seguidores, en donde se la puede ver luciendo tan solo un top, dejando su pancita de embarazada al descubierto. “¿Qué me contursi? #20Semanas #MommyLife”, se limitó a escribir junto a la imagen.

La imagen con la que Daniela Herrero anunció su embarazo (Foto: Instagram @danielaherrerook)

Por supuesto, en cuestión de minutos la publicación se llenó de “likes” y recibió muchos comentarios a modo de felicitaciones. Entre ellos, se destacan los de algunos famosos. Celeste Cid, Florencia Otero, Manuel Wirtz, Fernanda Callejón, Nicolás Vázquez, Sabrina Garciarena, Nicolás Magaldi, Lula Bertoldi, Gabriela Sari y la periodista Eleonora Pérez Caressi, más conocida como Beba, le dejaron unos tiernos mensajes para manifestarle su amor.

Tan cuidadosa es de su vida privada que no se conocen demasiados detalles sobre su noviazgo con el padre del bebé. El joven suele subir fotos con la cantante, tanto de su día a día como de su trabajo juntos como músicos. En la imagen que publicó Daniela a modo de anuncio de su embarazo, Ortega comentó “¡las amo!”, con el emoji de un corazón, dando a entender que estarían esperando una hija. Ella le respondió con un tierno “te amo, amor”.

El comentario del novio de Daniela Herrero y la respuesta de la cantante (Foto: Instagram @danielaherrerook)

En una entrevista que brindó a Teleshow en diciembre del año pasado, Daniela se refirió a la decisión de alejarse de la exposición pública cuando se encontraba en en gran momento profesional: “Soy muy perfil bajo, y me costó el momento en el que salió mi disco ‘Solo tus canciones’, que fue un hitazo. Fue lo primero que se conoció de mi carrera, de mi profesión, y fue como mucha exposición. Estaba en la adolescencia, terminando el colegio, y fue mucha locura. Además, como los fines de semana me iba a tocar, no estaba nunca en mi casa, perdí conexión con mis amigos en el día a día y tuve muchas responsabilidades de golpe. Y asumir todo eso me costó”.

Daniela Herrero y Nicolás Ortega (Foto: Instagram @nicoortegaok)

En ese sentido, agregó: “En un momento querés patear el tablero y decir ‘basta’. Me costaba la decisión porque amo lo que hago, la música, el arte. Entonces, no me veía haciendo otra cosa. Me fui en un momento por otro camino, por el camino de la actuación, que también me gusta, pero siempre vuelvo a sacar discos y hacer música: me sale naturalmente. Pero hacer notas, ir a tocar, que te conozca mucha gente, que canten tus canciones… Es hermoso pero también, por momentos, es abrumador”.

La cantante y actriz espera su primer hijo con su pareja ((Foto: Instagram @nicoortegaok)

