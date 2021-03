El ensayo callejero de Juana Viale y Martín Bossi que terminó en pelea: “¡Te perjudicás!”

El ensayo de Juana Viale y Martín Bossi en plena calle (Video: @bossimartin)

Juana Viale regresa el 27 de marzo a la televisión para la conducción de los clásicos programas de su abuela, La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand. En el 2020 la actriz reemplazó a Chiquita por la pandemia y seguirá haciéndolo durante este año.

Este lunes, la hija de Marcela Tinayre publicó en Instagram un video acompañada por Martín Bossi, quien será el primer invitado al clásico ciclo. “Estoy acá, junto a Martín Bossi, y vamos a hacer algo juntos. ¿Se imaginan qué?”, dice la conductora mirando a cámara. Luego, lo mira al humorista y se terminan riendo. Ambos están con ropa deportiva, en un ensayo.

Para la nueva temporada los actores realizarán un musical de apertura que incluirá a bailarines y músicos. Durante los ensayos, ya hubo algunos roces como pudo verse en un video que compartió Bossi en la red social este jueves, bajo el título de “Infraganti”. En las imágenes, ambos están haciendo una coreografía en plena avenida cuando empiezan a discutir.

“¡Te perjudicas!”, grita Martín. “¡Te perjudicás vos! No voy a seguir”, le responde Juanita. “Yo nací para bailar, no me faltes el respeto”, le contesta el humorista. Mientras están peleando a los gritos en la calle se les acerca una persona que al parecer es un fotógrafo. “Vino la prensa”, dice Bossi. “Lo llamaste vos. Te encanta la prensa”, le contesta la conductora.

Luego, la hermana de Nacho Viale se queja porque están ensayando a la madrugada en medio de la calle. “Estoy harto de tus caprichos”, le responde el actor y se tira al piso. Unos segundos más tarde, sale corriendo por medio de la avenida. “Que se mate tranquilo... Ahora se cree Forrest Gump”, finaliza Juanita en este divertido video que forma parte de lo que se verá en la apertura que marca su vuelta a la pantalla de El Trece.

Por su parte, Martín también regresará al teatro el 15 de abril para estrenar Martín Bossi Comedy Tour, un nuevo espectáculo teatral humorístico musical con el que recorrerá las principales ciudades y provincias de la Argentina. Con libro y dirección de Emilio Tamer, el actor volverá después de un año de ausencia a un escenario en vivo en un show teatral musical presencial acompañado por músicos y una cantante.

Martín Bossi y Juana Viale, en la mesa conducida por la nieta de Mirtha (Foto: @mirthalegrand)

Todavía no se sabe cuándo volverá Mirtha a conducir sus clásicos programas debido a la pandemia. La conductora pertenece al grupo de riesgo y recién la semana pasada se pudo dar la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. “Hoy me aplicaron la vacuna contra el COVID-19, estoy muy agradecida por esta posibilidad. Paciencia que el turno llega. Felicito a @gcba por la atención en el Centro Islámico ¡Por favor anótense y vacúnense!”, expresó en su cuenta de Twitter. Su nieto, Nacho Viale, se mostró feliz con la noticia: “Te admiro. Sos una ciudadana ejemplar”, le expresó en esa misma red social.

Chiquita había manifestado su enojo por el escándalo de la vacunación VIP, que desencadenó la renuncia del ministro de Salud Ginés González García. “Ahora dicen que no se dieron cuenta. ¡¿Pero cómo no se dieron cuenta?!”, sostuvo en Nosotros a la Mañana, a mitad de camino entre la sorpresa y la indignación. “Yo creo que es el único país en el mundo en el que ha ocurrido algo semejante. Es deprimente que algunas personas hayan actuado de ese modo. No sé por qué fueron llevados: por el temor, por la amistad, por la comodidad. ¿Qué los llevó a hacer algo semejante?”, finalizó.

