El consejo que Fernando Burlando, abogado de Martín Redrado, le dio a Luciana Salazar: “Si una relación te lastima hay que terminarla y si continúa es autoflagelación”

Siguen los conflictos entre Salazar y Redrado

Luciana Salazar volvió a pelearse con Martín Redrado y comenzó un nuevo escándalo mediático. Después de que se difundiera una foto de él con otra mujer en los Estados Unidos, la conductora salió a expresar su furia en las redes sociales y los medios por una supuesta infidelidad, ya que, según su versión, el ex presidente del Banco Central estaba intentando una reconciliación con ella.

El economista decidió contratar al abogado Fernando Burlando para que saliera a defenderlo en los medios de comunicación y para realizar acciones legales contra la modelo. “Vamos a iniciar una causa por hostigamiento. Hemos tratado situaciones de las mismas características en el pasado que hoy nos habilita a que la Justicia investigue este tipo de situación, sin el ánimo de molestar ni lastimar a nadie”, aseguró en una entrevista con Intrusos, el programa de América conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Burlando habló del escándalo entre Luciana Salazar y Martín Redrado (Video: Intrusos, América)

Además, el letrado le dio un consejo a Luciana, quien ha tenido muchas idas y vueltas en su relación con Martín: “Cuando una relación te lastima hay que terminarla, y si continúa es autoflagelación. Dadas las características de la mujer que es en todo sentido, desde su inteligencia hasta su belleza, en todo ese abanico, si hay una situación que la lastima tiene que alejarse”.

Cuando le preguntaron qué pensaba de la grave acusación de Salazar en cuanto a que se trataría de un caso sobre violencia de género, Burlando respondió: “Me cuesta pensar en esa posibilidad con Martín Redrado porque es un caballero, es una persona de bien, que en todas estas cuestiones en ningún momento salió a responder... Es una persona de bien que no tiene ningún tipo de antecedente con la violencia, la violencia es otra cosa. En algún cruce respetuoso tuve que explicarle a Luciana”.

La conductora estaba viendo la entrevista en Intrusos y le mandó un mensaje a la periodista Paula Varela para que se lo leyera al abogado. “Si Burlando habla de caballero, preguntale si es de caballero contarle a Yanina Latorre cómo era yo sexualmente. Lo contó hoy”, leyó la panelista del programa. “Mi función es observar una postal y de esa postal recurrir a la Justicia si corresponde. Yo no me quiero poner a evaluar cuestiones relacionadas a la intimidad, la ética o la relación. Tengo un respeto por todos, especialmente por Luciana, pero si yo te respondo la pregunta transformo esta nota seria en un dimes y diretes...”, afirmó Fernando.

Durante la entrevista, aclaró en varias oportunidades que no existía una relación de pareja estable entre Redrado y Luciana, salvo algunos encuentros como un viaje a Miami que hicieron a principios de este año. “Si yo considero que tal persona es mi esposa, pero si ella no lo considera, evidentemente hay un cortocircuito. No podemos hablar de una relación de uno, cuando las relaciones se forman de dos. Por el hecho de no entablar un vínculo, Luciana considera que es un maltrato, pero hay muchos aspectos que dirían lo contrario”.





