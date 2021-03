Valeria Gastaldi, embarazada de cinco meses: “Siento que mi papá me dictó la letra de estas canciones”

Valeria Gastaldi tiene 39 años (Foto: Constanza Azcona)

Valeria Gastaldi (39) cree en las señales. “22 de julio” dice la Fecha Probable de Parto que le entregó el obstetra cuando lo fue a ver con la novedad de su tercer embarazo. “Es tres días después del primer aniversario de la partida de mi papá”, cuenta la cantante, hija del banquero Marcos Gastaldi. Con panza de cinco meses y un nuevo varón en camino, la ex Bandana que acaba de lanzar Canciones para decir Adiós, su nuevo disco solista, celebra la vida. “Inflábamos globos rosas, ¡obvio!, pero amo ser mamá de varones”, ríe ante la confirmación del sexo del bebé que están en camino y que será el hermano menor de Santino (10) y Manuel (5). Casada con el músico Facundo Pereyra Iraola, no niega que tener tres hijos, en los tiempos que corren, es casi una familia numerosa. “Me fluye la maternidad, compartir la vida con mis hijos. Inclusive habiendo trabajado siempre. Si fueran otras épocas, tendría más. Pero tres es un buen numero”, cuenta Valeria. Y no revela el primer nombre del bebé, pero sí anticipa que llevará Marcos como segundo nombre, en honor a su padre, marido de Marcela Tinayre durante 20 años, que murió el 19 de julio del año pasado, tras años de padecer demencia con cuerpos de Lewy, un tipo de enfermedad neurodegenerativa similar al Alzheimer.

—Un bebé que llega a traer luz justo al año de perder a tu papá…

—Tal cual. Cuando le conté la novedad a toda la familia fue emocionante. Lloraron muchos. Varios me dicen que a este bebé me lo mandó mi papá. Marcela, entre ellos. Y mis hermanos, Rocco –de mi papá y ella–, y los que tengo de mi mamá y mi papá, estaban muy contentos por mí. Es muy fuerte.

Valeria Gastaldi tiene dos hijos y espera el tercero (Foto: Constanza Azcona)

—Murió en plena cuarentena, ¿pudieron despedirlo?

— La cuestión hospitalaria fue súper cruel. Una semana antes de morir, papá ingresó a una clínica que estaba disponible para la urgencia de ese momento. Cayó ahí y fue terrible. Entiendo que los hospitales estaban aprendiendo a lidiar con la pandemia, pero el manejo fue raro. Le hicieron el test de Covid, le dio negativo, pero unos días después se lo hicieron de nuevo y dio positivo. Nunca nos dieron explicaciones. Y a partir de ese momento, no nos dejaron ir más. Nos hisopamos 20 personas para ir a verlo, pero no nos dejaron entrar y nos lo entregaron ya fallecido.

El posteo de Valeria, cuando murió su papá, Marcos Gastaldi (Foto: Instagram @valeriagastaldi)

—Durísimo.

—Fue un horror. Y más allá de que la despedida fue larga, fue duro no poder estar al lado de él cuando sabíamos que todo se iba a desencadenar. Papá se apagó en una semana. Y eso fue shockeante. Lo teníamos tan bien cuidado con la internación domiciliaria… Pero se complicó, nos lo sacaron de las manos y no lo pudimos ver más. De hecho, al poco tiempo empezaron a flexibilizar las reglas en este sentido porque se dieron cuenta que le estaban arruinando la vida a mucha gente. Tampoco pudimos enterrarlo. Tenemos ganas de hacer una ceremonia en la casa donde vivió con Marcela durante 20 años. Será cuando la gente se pueda reunir en mayor cantidad, porque son muchos los que no lo pudieron despedir. A mi papá lo quería desde el trapito de Figueroa Alcorta hasta el dueño del banco más importante de la Argentina. Y nos gustaría hacer alguna ceremonia en Uruguay, cuando se pueda viajar.

La ex Bandana, Valeria Gastaldi (Foto: Constanza Azcona)

—¿Tu nuevo disco tiene que ver con el proceso de despedirlo?

—Sí. Me pasó algo memorable. Me pasé la cuarentena componiendo con tranquilidad para este disco, que estoy lanzando en partes. Un día antes de su descompensación e internación le empecé a hacer una canción que se llama “Si no estás aquí”, que terminé de escribir un día antes de su muerte. El desarrollo de la canción fue mágico. Yo lloraba muchísimo mientras la escribía. Uno no sabe porqué... Y es una canción que refleja lo que paso mucha gente en la pandemia. Perder gente querida por coronavirus o por otros motivos y no poder despedirse. De hecho, como quería que la gente pudiera abrazarla, ni bien la terminé, la subí a Spotify y ITunes para que llegue a tiempo. No quería esperar a una fecha de lanzamiento del disco entero. Hay otra que se llama “Una parte de tu vida” que habla de los abrazos y los saludos que no nos dimos, de los que quedaron en otra parte del mundo o en distintas provincias.

—Estas enfocada en tu faceta de solista, ¿cómo tomaste la decisión de dejar Bandana?

—Me costó mucho. Fue muy lindo el proceso de la vuelta que arrancamos en el 2016. Trabajamos mucho. Pero a fines del 2019 yo me di cuenta que no podía seguir y le expliqué a las chicas que mi papá estaba cada vez peor. Tenía ganas de estar con él y acompañarlo estos últimos meses, sin ataduras de horarios y sin tener que salir de gira. Porque cuando trabajas en equipo, tenés que cumplir. Yo no podía y las dejé por respeto. Estaba absorbida entre mi papá y mis hijos. Hacía un tiempo que había tomado con mucha convicción la decisión de meterme de lleno en sus cuidados.

Canciones para decir Adiós se llama su nuevo disco (Foto: Constanza Azcona)

—¿Fuiste quien se encargó de todo lo que tiene que ver con su enfermedad en sus últimos meses?

—Si, estuve a cargo los últimos dos años. Nos hemos ido turnando. Antes, hubo una etapa muy larga, cuando empezó la enfermedad, en la que Rocco, Marcela y mi hermano Santiago –el más chico de mi mamá y mi papá– vivían con él. Fue intenso y complicado para ellos. Después llegó un buen día en el que me pareció que tenía que involucrarme y ayudarlos al cien por cien. Es muy difícil vivir con una persona con una enfermedad tan complicada. Uno va aprendiendo cosas terribles. Siempre fuimos un gran equipo. Y Marcela estuvo hasta el final.

—¿Qué te enseñó tu papá mientras estaba sano y qué te enseñó desde su enfermedad?

—Cuando estaba bien, valores sólidos vinculados a la humildad, a extenderle la mano al otro, la bondad… También la lucha. Mi papá logró de cero todo lo que logró. Se hizo de abajo, con trabajo y esfuerzo. Lo pasó mal por el país donde vivimos. Y en su enfermedad, también me enseñó a pelearla. No soltaba. Su cuerpo no le respondía y se paraba y caminaba. Trataba de dar dos pasos y le costaba, pero lo hacía.

Valeria con Marcela Tinayre y Marcos Gastaldi (Foto: Verónica Guerman)

—¿Hay momentos de ustedes dos los últimos meses que te gustaría recordar?

—Se me vienen mil cosas a la cabeza... En “Si no estás aquí”… (Se quiebra y llora) Todavía me emociono cuando digo: “Fuimos cómplices los dos / fuimos sangre y dolor / fuimos uno en dos”. Y hablo de la fortaleza que me trasmitió y del no bajar los brazos. Siempre me dijo: “Vamos, vos podes”. Me dijo que tenía talento y que me apoyaba. Si podía, económicamente. Sino, con sus palabras. Porque a diferencia de lo que mucha gente piensa, no siempre le fue bien. Si hubiera sido por él, me compraba el mundo. Pero yo salí y me compré el mundo sola. Herede eso de buscar y seguir. En los meses de pandemia, cuando lo iba a ver, me decía: “¿Qué hacés acá? Andá a hacer tus cosas”. No sabía que el mundo estaba parado por el coronavirus. En la canción “Una parte de tu vida” digo: “Hoy quizás no voy a verte más / pero cuando salga el sol allí estaré”. No sé cómo escribí eso. A veces siento que mi papá me dictó la letra de estas canciones.

