El desesperado perdido del marido de Camila Perissé: “Lo que le están haciendo es una animalidad”

Camila Perissé lucha por su vida

“Esta deshidratada, pesa 42 kilos y se le va la cabeza. Ni siquiera vino a verla un psiquiatra”, asegura a Teleshow su marido, Julio “El Chino” Fernández, desde el hospital de Pergamino, a dónde acaba de ingresarla después de mucho insistir. “Pretenden que quede en casa, con internación domiciliaria. Lo que le están haciendo es una animalidad. Tiene colitis amarilla. No podemos tratarla como una paciente ambulatoria”, agrega Julio sobre Camila Perissé, visiblemente angustiado. Y repasa que sexta vez en dos años que internan a la ex actriz y vedette que en los años ’80 hizo soñar a una generación.

“Tuvieron que hacerle cuatro operaciones, dos de ingle, después de cadera y de fémur. Estuvo tres meses en silla de ruedas. El peor error fue tratarla como si tuviera un fibromialgia y darle una medicación que he hizo pésimo. Encima se agarró Covid que derivó en una neumonía y eso la terminó de destruir”, apunta el marido de Perissé y agrega que Mirtha Legrand se solidarizó con su caso, y aportó dinero para tratarla cuando padeció el virus.

Julio Fernandez, el marido de Camila Perissé mandó un video a la prensar

Conocida y querida en el medio artístico, Camila construyó una importante carrera artística en teatro, cine y televisión. Vivió un tiempo en el exterior y regresó a la Argentina y en los últimos años se instaló en Mariano Benítez, a 30 kilómetros de Pergamino, con su actual pareja.

“Vendí herramientas, todo equipo de sonido… No me queda nada. Ya no sé qué hacer para lograr lo que necesita: que la trasladen a Mar del Plata. Allá tenemos quien nos reciba, una casa y la clínica de cuidados especiales dónde pueden atenderla. Voy a ir hasta las últimas consecuencias hasta lograrlo”, le detalla a Teleshow Julio Fernández sobre la actriz de 66 años. Y antes de despedirse reflexiona: “Necesitamos la compasión de gente como Mirtha, que la ayudó tanto. Que colabore la gente que la admiraba y sus colegas actores que la querían cuando estaba allá arriba”.

Camila Perisse está internada en Pergamino pero necesita que la trasladen a Mar del Plata

Además, Julio que se encuentra desempleado, al igual que su mujer, filmó un pedido de ayuda que distribuyó en los medios. “Fueron dos años que no trabajé. Yo hago trabajos de construcción y de reformas. Los fines de semana viajaba a Buenos Aires con mi equipo de sonido a hacer tango y con Camila hacíamos nuestro espectáculo de poseía y tango, ahora todo eso quedó en la nada. Yo tengo una pensión de 10 mil pesos por mi corazón y Camila cobra 14 mil pesos de jubilación mínima porque están descontando la moratoria de un préstamo. Con 24 mil pesos no se puede vivir”, asegura el esposo de Perissé en el video.

Camila Perissé fue un ícono en los años '80

Además, explica: “Con la plata que me dio Mirtha Legrand y otras personas arreglamos el viaje que queríamos hacer a Mar del Plata, porque nos vamos a ir ahí, ella es de allá y vamos a tener una mejor atención. Tengo parientes y yo puedo trabajar. Pero se truncó y toda la plata que quedó se la tuve que dar a las cuidadoras, cuatro mil pesos por día cuando tuvo el virus, después le agarró una bacteria intrahospitalaria acá, que le destruyó el estómago y los intestinos, estuvo muy mal y llegó a pesar 40 kilos”, añade en el video filmado hace un par de días.

Camila Perissé está en grave estado

Ante la gravedad del cuadro, Fernández abrió una cuenta en el Banco Nación en caja de ahorro. Los datos son: Camila Porro Perissé - CBU 0110397530039713732129. Y terminó su video con el siguiente mensaje: “Apelamos a la bondad de la gente, hay personas que la quieren muchísimo a Camila, se ha acercado muchísima gente a la clínica, trayendo agua, comida, saludos, cariños”.

