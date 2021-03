El doctor Adrián Cormillot contó cómo se siente ante la llegada de un nuevo hermano: “Siempre fui el menor y consentido, ahora no sé qué va a pasar”

Adrián Cormillot habló de su hermano en camino: “Siempre fui el menor y consentido, ahora no sé qué va a pasar” (Video: "Polémica en el Bar", América)

La noticia de que Alberto Cormillot será padre nuevamente a los 82 años revolucionó a la fauna televisiva y mediática en los últimos días. Pese a que siempre mantuvo en reserva su vida privada, este viernes el propio doctor confirmó que su mujer, Estefanía Pasquini de 34 años, está embarazada. Por la noche, también habló del tema su hijo Adrián, en su condición de panelista de Polémica en el Bar (América).

Durante el programa de este viernes, tanto Alberto como el propio Adrián recibieron las felicitaciones de todos los integrantes del programa, incluso de los humoristas, como el imitador del “doctor Ginés”. Hasta que finalmente se expresó sobre la novedad: “Mi viejo está buscando hace rato y es algo bastante deseado, apoyado por toda la familia”, declaró Cormillot junior.

Respecto al bajo perfil que siempre adoptó Alberto sobre su vida privada, pero que esta vez decidió revertir, Adrián reveló: “Mi papá tiene 57 años de medios pero siempre le costó muchísimo contar su vida privada. Esto le costó muchísimo. Me decía: ‘No voy a dar notas, no voy a dar notas’. Y yo le dije: ‘Papá, tenés que soltar un poco y contar esto, la gente te quiere conocer, la gente quiere saber’. y está bueno que se cuente porque es con libertad y está casado”.

El panel de Polémica... bastoneado por el conductor Mariano Iúdica quiso saber cómo será la futura dinámica entre hermanos, ya que hasta el momento él es el hijo mejor de Alberto Cormillot: “Somos dos hermanos. Y yo siempre fui el hijo menor, el consentido y ahora no sé que va a pasar... ¡porque voy a ser el hijo del medio! ¡Va a cambiar mi condición, me van a dejar de lado! Pero bueno, hay pocos casos como este”, dijo, exagerando un lamento y riéndose de sí mismo a la vez.

Eso le dio pie a sus compañeros para que le gasten bromas, empezando por María Fernanda Callejón. “Ya lo veo celosito, porque dijiste: ‘Ay, yo soy el hermanito consentido...’”, se rio la actriz y los demás se unieron en un coro: “¡Está celoso, está celoso!”, que Iúdica remató con un: “¡Al fin vas a madurar, flaco!”.

Para desviar la atención, Adrián se refirió a este caso de paternidad en edad avazanda para apuntarle a Chiche Gelblung, presente en la mesa: “¡Esto te da esperanzas a vos, Chiche!”. Ahí, Flavio Azzaro lo apuró al periodista: “¿Vos vas a jugar, Chiche?”. Como de costumbre, el longevo periodista tiró la pelota afuera: “ No hago declaraciones sobre mi vida privada ”, respondió, de igual manera que cada vez que recibe una pregunta de índole personal.

Esta mañana, también habló Reneé Cormillot, hermana de Adrián e hija mayor de Alberto: “Así es la vida de mi padre, un ansioso. Estábamos todos con candado en la boca, que teníamos que esperar una semana más, y él no aguantó. Ya sabíamos desde hace un montón, pero estábamos todos obviamente sin poder hablar”, dijo en Reneé en una entrevista con Nosotros a la mañana (El Trece).

Alberto Cormillot junto a su hija, Reneé Cormillot y su mujer Estefanía Pasquini (IG: @reneecormillot)

“¿Vos sabías qué existía este deseo?”, le preguntó Sandra Borghi. “Sí, obviamente. Yo soy la madrina hace un año. Hacía frío cuando tuvimos la charla, me acuerdo. Estaba medio vaga la cigüeña, pero ya están calentando motores”, respondió la hija de Cormillot. Luego, explicó cómo se enteró de la noticia: “Estábamos hablando y me dice: ‘vas a ser madrina’. Yo le dije: ‘ah, ok’. Como ya sabía mi rol, no fue una cosa de mucha charla”.

