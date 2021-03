La hija de Alberto Cormillot habló de la llegada de un nuevo hermanito: “Yo soy la madrina hace un año”

Alberto Cormillot, con su hija Reneé y su mujer Estefanía (IG: @reneecormillot)

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini tendrán un bebé. En las últimas horas, el médico nutricionista de 82 años aseguró que la licenciada en nutrición, de 34 años, está embarazada. “La idea era confirmarlo a los tres meses, y ayer Guillermo Andino me preguntó si había planes, y no pude decir que no y la semana que viene contarlo”, dijo en Cada mañana, el ciclo que conduce Marcelo Longobardi por Radio Mitre.

El reconocido médico espera a su tercer hijo. Ya es padre de Reneé y Adrián, frutos de su relación anterior con Monika Arborgast, que falleció en 2017. Y en una entrevista reciente había asegurado que su actual esposa estaba “muy entusiasmada” con la posibilidad de tener su primer hijo. “Y yo también”, había aclarado.

Luego de que Cormillot diera a conocer la buena noticia, Reneé habló de la llegada de un nuevo integrante a la familia en una entrevista con Nosotros a la mañana: “Así es la vida de mi padre, un ansioso. Estábamos todos con candado en la boca, que teníamos que esperar una semana más, y él no aguantó. Ya sabíamos desde hace un montón, pero estábamos todos obviamente sin poder hablar”.

El testimonio de Reneé Cormillot (Video: Nosotros a la mañana, El Trece)

“¿Vos sabías qué existía este deseo?”, le preguntó Sandra Borghi. “Sí, obviamente. Yo soy la madrina hace un año. Hacía frío cuando tuvimos la charla, me acuerdo. Estaba medio vaga la cigüeña, pero ya están calentando motores”, respondió la hija de Cormillot. Luego, explicó cómo se enteró de la noticia: “Estábamos hablando y me dice: ‘vas a ser madrina’. Yo le dije: ‘ah, ok’. Como ya sabía mi rol, no fue una cosa de mucha charla”.

Además, agregó: “Tuvimos una charla en la que también hablamos de la pandemia. Por suerte como somos personal de salud, estamos entrando en el plan de vacunación. Tratábamos de no ir tanto a lo de papi y Estefi, para no jorobarlos a ellos por el tema de salud.

Luego, Reneé opinó sobre la decisión de Cormillot de volver a ser padre a los 82 años: “Papi ni de afuera, ni de adentro... es del 38. Uno dice que la edad está en el interior. Pero papi no tiene 82 de afuera tampoco. Él hace tap, hace aéreo, todo tipo de cosas. Y desde toda la vida daba unas charlas y su filosofía de vida es que va a vivir hasta los 120 años. Papá es joven”.

Por otra parte, Estefanía publicó en su cuenta de Instagram una imagen de su incipiente pancita y una reflexión sobre la llegada de su primer bebé. “¿Será verdad eso de ‘desealo tanto que la vida no tenga más remedio que dártelo?’. No sé... Yo sé que además de desear mucho las cosas hay que buscarlas. Tengo miedos, mil o más, esto es lo más lindo e importante que me pasó en la vida, y no podía ser con otra persona que no seas vos @drcormi”, escribió la nutricionista.

“Cuando llega eso tan deseado, da miedo, pero es más fácil con una red de apoyo, mis papás, mi familia, mis amigos, diciendo va a estar todo bien, todo el tiempo alentando, contando cada semana que pasa como una victoria. Compartiendo anécdotas que te hacen sentir menos bicho raro, que te cuidan, que te miman.

“Muchos creen que es un: ‘me dejo de cuidar, viene el bebé, lo tenemos, fin’. No, no es así, es más complejo, yo cada día tengo una batalla contra los miedos, contra cosas que pasan que no tenía idea que iban a pasar, pero todo vale la pena, porque no existe nada más grande que esto”, señaló en la red social.

“Para todas las que buscan, y creen, me encantaría hacerles llegar mi fe y mis creencias. A las dos semanas de ir a la Virgen de la Dulce Espera (Villa Devoto), la cual voy cada sábado y todos los 15, estaba embarazada... Yo necesito creer, porque me da fe, esperanzas y me siento protegida y mandaría a cada persona que quiera ser mamá allá. No van a existir palabras en la vida para describir tanto amor”, finalizó Estefanía.

