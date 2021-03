Karina Gao reveló que sus padres fueron discriminados mientras ella estaba internada: “Mi mamá se deprimió mucho”

Karina Gao contó la discriminación que sufrieron sus padres (Video: Instagram @monpetitglouton)

Karina Gao contrajo coronavirus y vivió un calvario luego de que su cuadro se agravara: tuvo que ser inducida a un coma farmacológico, con la particularidad de estar transitando un embarazo avanzado. Durante semanas, la cocinera luchó por su vida y por la de su bebé, pero afortunadamente pudo superar la adversidad sanitaria y, por estos días, muestra el progreso de su recuperación a través de sus redes sociales.

Por estos días contó una situación desagradable que vivieron sus padres, de nacionalidad china, mientras ella estuvo internada: “No es un descargo pero sí quiero concientizar que les pasó a mis papás en mi hospitalización. Se expusieron mucho, aunque no estuvieron en el medio , y los vecinos los veían y evitaban como si ellos fueran leprosos”, enfatizó Gao en una serie de Instagram Stories.

“Me parece que hay mucho miedo al contagio, pero el covid es un virus solitario. Yo estaba más sola como un sorongo y para mis papás fue horrible porque estaban angustiadísimos porque la hija única estaba en coma, entubada y no sabían si iba a despertar ”, contó y al respecto agregó: “Mi mamá se deprimió mucho: la cultura china es muy colectivista, entonces cuando tus vecinos te evitan, para ellos es doblemente dolor”.

La story de Karina Gao contando la discriminación que sufrieron sus padres (Foto: Instagram @monpetitglouton)

A la vez, aprovechó para dar un mensaje de conciencia a su casi medio millón de seguidores. “Fue muy feo y quiero concientizar. No creo que los vecinos lo hayan hecho a propósito. Es el miedo natural del ser humano y yo lo entiendo perfectamente. Fuimos muy conscientes y muy responsables. Mis papás no se aislaron porque yo nos los vi los últimos 15 días, antes de mis síntomas. Sí estuve con mis suegros y ellos sí se autoaislaron. Respetamos el protocolo y más porque se pagaron el hisopado, les salió negativo y ahí recién salieron. Seamos más conscientes”, dijo la cocinera de Flor de Equipo (Telefé).

Pese a su mensaje de buena fe, uno de sus seguidores le remarcó, con razón, que se había equivocado con el calificativo “leprosos” a la hora de graficar cómo habían sido tratados sus padres por sus vecinos: “Kari, me alegro que estés bien! Te aviso por si no sabes que decir ‘Como si fueran leprosos’ tampoco está bueno. Porque la lepra también es una enfermedad. Hay casos hoy en día. No está erradicada a mi entender”, le escribieron a través de los mensajes privados.

Una seguidora de Karina Gao le llamó la atención por el uso del término "leprosos" y la cocinera pidió disculpas (Foto: Instagram @monpetitglouton)

En tanto, Gao se hizo cargo de su error: “Ahhh, ok, gracias. Perdón”, le contestó el mensaje y luego le hizo captura para compartirlo en sus stories con la siguiente leyenda: “¡Tiene razón! Perdón por usar el termino leproso. Todos los días aprendemos. Gracias por enseñarme para ser mejor cada día”, dijo y cerró con un hashtag en latín: #ErrareHumanumEst (”Errar es humano”).

Karina está con internación domiciliaria tras estar un mes internada por coronavirus, mientras transita su embarazo de 7 meses. Esta semana habló por primera vez con sus compañeros de Flor de Equipo tras recibir el alta por coronavirus. Florencia Peña, Marcelo Polino, Nancy Pazos y Paulo Kablan charlaron con ella y su marido a través de una videollamada. La cocinera del programa matinal había sido inducida a un coma e intubada por varias semanas. Ahora, está recuperándose en su casa junto a sus seres queridos. “Sentí mucho amor cuando me desperté”, expresó Gao.

Karina Gao reapareció esta semana en Flor de Equipo y reveló: “Le escribí al Franchu y le dije: ‘Vos sé feliz, si no llego a superar esto armate una nueva familia’”

Y en el clima de charla íntima y distendida propuesta por el programa, Gao reveló cómo fue uno de los momentos más difíciles que atravesó durante su enfermedad, al recordar el desgarrador mensaje que le envió a su marido, el cocinero francés Dominique Croce -apodado “Franchu”-, momentos antes de ser inducida al coma farmacológico.

“Le escribí al Franchu y le dije: ‘Vos sé feliz, si no llego a superar esto armate una nueva familia’”. Y también agregó que “soy hija única y ellos están en una edad en la que los tengo que cuidar. Le pedí al Franchu que me cuide a mis papás”.

A la vez, contó sobre el mensaje que les dejó a sus hijos, los gemelos Simón y Benjamín, de cuatro años, quienes también habían contraído la enfermedad. “Les hice un video chiquitito a mis hijos en el que les pedí disculpas que no los podía acompañar en su crecimiento”, dijo.

