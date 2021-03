Pachu Peña fue eliminado de Corte y Confección: “Me di cuenta que no era lo mío”

El actor debió abandonar el taller de Corte y confección (Video: El Trece)

Los participantes de Corte y confección, El Trece, tuvieron una semana muy intensa y complicada. Este viernes, Pachu Peña quedó fuera del certamen conducido por Andrea Politti y abandonó el taller tras enfrentarse a un desafío de eliminación contra su compañera, María Fernanda Callejón. Siguen en competencia: Callejón, Anita Martínez, Mario Guerci, Aníbal Pachano, Miriam Lanzoni, Bicho Gómez, Ximena Capristo y Barbie Vélez.

En el arranque del ciclo, Mario Guerci y Aníbal Pachano fueron los primeros salvados por el jurado. Pachu y María Fernanda se enfrentaron a un reto: debían armar una vidriera para chicos. Al humorista le tocó realizar una vitrina moderna y a la actriz, una vintage. Después de un clima de tensión, los diseñadores debieron debatir y elegir cuál de las dos celebridades continuaría en el taller.

Pese a que puso esfuerzo y ganas el trabajo de Peña no convenció a los integrantes del jurados. “Vi tu compromiso, vi que lo diste todo”, le dijo Verónica De La Canal. Mientras que Benito Fernández afirmó: “Le pusiste mucha garra. Me gusta que no te bloqueaste”. Por su parte, la jefa de taller Matilda Blanco agregó: “Cuánto trabajo, es un gran esfuerzo. Usaste todos los elementos y eso cuenta”.

Luego de que los miembros del jurados discutieron, anunciaron que el cómico quedaba fuera del certamen de moda por una decisión no unánime. En su despedida del ciclo de LaFlia, Pachu aseguró: “Los voy a extrañar. Aprendí algo, lo pasé muy bien. Está todo bien. Me di cuenta de que no era lo mío”.

Pachu Peña no convenció al jurado y fue eliminado

Además, de agradecer a todo el equipo de trabajo y a sus compañeros, explicó que siempre la pasó bárbaro y aprovechó su participación para ponerle un “extra de humor” con el objetivo de hacer divertir a la gente. En reiteradas oportunidades, el concursante no podía aguantar la risa cuando presentaba sus diseños.

En un desafío, confeccionó un traje de mujer basado en el Guasón, el personaje que interpretó Joaquin Phoenix. La modelo desfiló el extraño diseño creado por el humorista sobre la pasarela. Luego el participante explicó a los jurados: “Bueno, con Luisa nos tocó el Guasón. Al ser una mujer, una modelo, tratamos de buscarle algo sensual y sexy a la vez, por eso le hicimos el short. Bueno, a la vista está que no llegué con el tiempo con las mangas, las medias caladas, borcegos y todo el maquillaje…”.

Pachu no pudo contener la risa y la conductora también se tentó, pero cuando se calmó siguió con su discurso: “El maquillaje del personaje obviamente, el pelo verde característico. Yo me remontaba mucho a las series viejas de Batman con César Romero, que fue el primer Guasón que lo encarnó. Pero bueno, es lo que hay, lo que me salió”. Los jurados no se rieron ni tampoco les gustó la creación del actor.

Pachu Peña no aguantó la risa al presentar un diseño

El humor no siempre le jugo en contra a Peña. En otra oportunidad, el concursante creó un diseño para el mono Abu, el compañero de Aladino y sorprendió a todos cuando presentó un accesorio que había confeccionado: “Lo fundamental es el portabanana. No quería que salga el mono con la banana al aire”. La conductora del ciclo no pudo evitar contener la risa y sus compañeros lo aplaudieron. En las redes sociales, muchos usuarios lo felicitaron por la originalidad de su creación y Pachu fue tendencia en Twitter.

Pachu Peña sorprendió al jurado de Corte & Confección con un accesorio creativo y original

