Murió Marilú Conforte, histórica locutora y periodista de Radio Rivadavia

Marilú Conforte, locutora y periodista histórica de Radio Rivadavia, falleció esta tarde luego de una complicación en una cirugía de vesícula

“Periodista, locutora. De River. Siempre el vaso medio lleno. Sin rencor, con memoria”. Así se definía Marilú Conforte en su biografía de Twitter. La locutora y periodista histórica de Radio Rivadavia falleció esta tarde luego de una complicación en una cirugía de vesícula .

Previo a eso, Conforte había contraído coronavirus , aunque se supo que eso no tuvo que ver en su deceso.

Cuando cursaba el secundario solía realizar la locución de los actores escolares, según contó en una entrevista. Pero fue después de acompañar a una amiga a presenciar un programa de televisión de Alejandro Dolina cuando Marilú terminó de descubrir su profesión: quiso dedicarse a la radio y comenzó sus estudios de locución, recibiéndose hacia 1982.

A partir de allí, comenzó una larga trayectoria en el medio, tanto adentro del estudio como en la calle, haciendo móviles. También formó parte de la prensa acreditada en la Casa Rosada. Durante su carrera, se sentó en la misma mesa de grandes de la radio, como Antonio Carrizo.

“Mi escuela fundamental fue la calle. A veces escucho a colegas míos y digo: ‘Cómo se nota que son de escritorio’. Si vos no lo palpás en la calle, en lo cotidiano, en lo que le pasa a la gente, no podés hablar de nada, no podés analizar nada. Casi el 80% de mi carrera se hizo en la calle, como movilera”, dijo en 2017, en una entrevista con el programa El Almacén de Ramos Generales (Cooperativa AM 770).

“Desde que me recibí en diciembre de 1982, no dejé de trabajar un solo día” confesó en una entrevista radial realizada en julio de 2020 en La Luciérnaga Curiosa (Radio Zónica).

“Salía de una radio y me metía en otra. Conducía tramos de música en la FM y en AM hacía la locución comercial. Yo empecé con Carrizo, me gané un Martin Fierro como coconductora de Radio Show ”, recordó.

Respecto a su amor por la profesión, Marilú contó que “siempre he tenido trabajo, me ha conectado con lo mejor y lo peor de la vida, tanto la locución como el periodismo. Hice todo lo que tiene que hacerse en radio y televisión. No soy famosa porque pertenezco a la etapa en donde para nosotros era más importante el producto que uno, yo tengo esa escuela”.

“Los profesores quizás no fueron famosos, eran excelentes. Mis guías fueron Antonio Carrizo, Nora Perle, Graciela Mancuso, Juan Alberto Badía. De todos fui aprendiendo. Cuando uno es joven y tiene ganas, se transforma en una esponja, absorbe todo y si lo aplica bien, mejor. Uno va a trabajar haciendo lo que le gusta y esa es la felicidad”, dijo sobre su carrera.

"No soy famosa porque pertenezco a la etapa en donde para nosotros era más importante el producto que uno, yo tengo esa escuela”, dijo Marilú Conforte en una entrevista

Una vez que el hecho tomó estado público, las reacciones de sus colegas no tardaron en multiplicarse en las redes sociales. La locutora de Radio Rivadavia Patricia Costanzo la despidió de esta manera: “Adiós, Marilú Conforte. Siempre que alguien parte, se lleva un pedazo de nuestra historia . Te vamos a extrañar. Abrazo a la familia, en especial a Mariana. Rezamos una oración en su memoria”.

Lucía Portal, mujer de Raúl, se despidió de su amiga. “Tuve un día alegre después de mucho tiempo hasta que me entere que partiste Marilú Conforte, gran locutora y periodista y mejor amiga. Te voy a extrañar mucho, querida amiga”.

Liliana Arias, periodista de Radio Nacional, dijo: “Hasta siempre Marilú. ¡Volá alto! Gracias enormes por tu solidaridad. Hermosa persona”.

La locutora Valeria Weise también la saludó: “Tantas notas compartidas en la calle, tantas guardias... Pionera de la Patria movilera radial . Buen viaje, Negra”.

Al enterarse del hecho, el periodista Mariano Rinaldi dijo: “Me dan una noticia muy penosa, sobre todo para los que integramos lo que fue la familia de la gran Radio Rivadavia, (cuando todavía lo era): falleció la histórica locutora y periodista Marilú Conforte. Una pérdida irreparable”.

En tanto, el periodista Ricardo Salton expresó: “No me entra en la cabeza. No sé todavía qué pasó. Sí sé que alguna vez nos tocó trabajar juntos y que fuimos buenos amigos y compañeros de laburo. Una mujer en plena actividad. Una locura”.

