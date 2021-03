La irónica respuesta de Mario Baudry a Matías Morla: “Me parece bien que haya salido de la madriguera”

La palabra de Mario Baudry tras la reaparición de Matías Morla (Video: "Nosotros a la mañana", El Trece)

“A tres meses y medio de la muerte de mi amigo, existen estos escenarios. Un abogado como loco filtrando información falsa a la prensa y sus consecuencias: periodistas serios chequean la data y no publican; Periodistas vagos, publican sin chequear; También están aquellas dominadas por el dinero, desquiciadas y desunidas, que nunca trabajaron. Con batallas personales y judiciales, con nuestro amado Diego en vida. Quedan al margen las hermanas que son Don Diego y Doña Tota. Gente de bien, Diego en estado puro”.

Matías Morla reapareció este viernes en sus redes sociales con fuertes mensajes en contra de los herederos de Diego Maradona, y los abogados que los representan. “Mientras otros hablan yo sigo trabajando como lo hice todos los días de mi vida”, sostuvo el abogado en un posteo que acompañó con una selfie frente al espejo de un ascensor, vestido de pantalón y camisa y llevando un maletín.

Luego de leer las declaraciones del apoderado de Maradona, Mario Baudry -pareja de Verónica Ojeda y abogado de Dieguito Fernando- salió a hablar en Nosotros a la mañana, por El Trece, y lo primero que hizo fue aclarar que él no tiene “ninguna causa de corrupción”. “Lo importante es que Morla salió a dar la cara. Y en lugar de descalificarme a mí, lo que tendría que hacer es explicarle a los herederos qué hizo con la plata de su papá”, continuó y agregó que el abogado no está trabajando en conjunto con los cinco herederos universales en la causa de sucesión.

“¿Por qué creés que Morla eligió este momento para hablar?”, le preguntaron a Baudry en el ciclo que conduce el Pollo Álvarez con Sandra Borghi por la pantalla de El Trece. “La causa está avanzando. Está la junta médica”, aseguró y consideró que al apoderado de Maradona “le debe molestar el escarnio social que está habiendo”: “Y que se empiecen a analizar todos los documentos que van apareciendo en la sucesión, que son muy pocos, las firmas adulteradas...”.

El posteo de Matías Morla en su cuenta de Instagram (@matiasmorlaok)

“Todos dicen que Diego era millonario, que tenía marcas de pastas, contratos con relojes en el exterior. Una parafernalia muy importante. Entiendo que Diego pudo haber gastado su plata como quería, pero en el expediente de la sucesión no hay absolutamente nada. En los últimos meses el abogado (por Morla) dijo que era millonario, y en la causa no hay nada”, aseveró Baudry y detalló que hasta el momento “no hay patrimonio”: “Las cuentas en el exterior no están”. E indicó que hay “tres autos para repartirse” entre los herederos.

Con respecto a dicha causa, afirmó que “está próximo a resolverse”. Mientras esperan que Morla finalmente presente la rendición de cuentas. “En vez de atacar, lo que tiene que hacer es ir y aclarar. Si presentara la sucesión no tendría inconveniente. El problema es que no la presentó. Dijo que iba a dar la rendición de cuentas y presentó un escrito que decía que se la había hecho a Diego en vid. Y nada más”.

“Yo creo que tiene contar todo. Me parece correcto y lógico. Si fuiste durante tantos años el apoderado de una persona, ¿por qué no presentás el manejo de fondo que hiciste si es transparente?”. Con respecto a la versión que indica que Morla “está tranquilo con lo que presentó en la Justicia”, Baudry lo contradijo: “Hay algo que no cierra entre lo que dice y lo que hace”.

“¿Quién es Morla?”, le preguntaron antes de dar por finalizada la entrevista. “El apoderado de Diego. Y me alegro que haya salido de la madriguera y que se ponga a explicar las cosas que a todos nos hacen bien”, respondió Mario Baudry apelando a la ironía.

