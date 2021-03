Luego de la marcha para pedir Justicia por Diego Maradona, Instagram cerró la cuenta de Dieguito Fernando

Uno de los últimos posteos de Dieguito Fernando antes de que Instagram cerrara su cuenta





Luego de la marcha en el Obelisco para pedir Justicia por la muerte de Diego Maradona, Instagram decidió cerrar la cuenta de Dieguito Fernando. Uno de los últimos posteos del nene de ocho años había sido una foto en al que se lo veía tomado de la mano de su papá, mirando al cielo, con la leyenda: “Le pido a Dios que puedas descansar en paz, te amo pá”.

Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y apoderado del pequeño dijo a Teleshow que es la tercera vez que le cierran la cuenta al nene luego de subir una foto con su padre. Ya hicieron el reclamo correspondiente en la red social y ahora aguardan respuesta. “Dieguitofernandomaradona13″ era el nombre original de la cuenta del hijo menor del Diez, y luego se llamó “Dieguitofernandoydiegomaradona”.

Instagram cerró la cuenta de Dieguito Fernando





El letrado dijo que demandarán a la empresa si no le habilita nuevamente la cuenta a Dieguito y dijo a la ex profesora de educación física “la notificaron para justificar algo en Instagram y ella tiene cuenta certificada”.

Desde sus propias historias, Ojeda se refirió a lo que pasó: “Personas mal intencionadas denunciaron la cuenta de mi hijo porque solo publicó fotos de su papá con él. Evidentemente es alguien que le molesta mucho que se publiquen fotos de Diego con su pequeño y amado hijo Dieguito Fernando. Por ese motivo me cerraron la cuenta de Dieguito”.

El descargo de Verónica Ojeda luego de que Instagram cerrara la cuenta de Dieguito





“Sos un ser desagradable y lo sabés”, agregó Ojeda y en la siguiente historia, con una foto de su hijo y el padre de éste de fondo, escribió: “Aunque a muchos les moleste, estas imágenes las publicaré toda mi vida. Fotos y videos de ellos. Porque Dieguito Fernando es y será siempre el pequeño Pipi, como le decía él”.

Baudry atribuyó las denuncias en Instagram a “alguna maldad” ya que al ser el nene el protagonista de las fotos, nadie podría atribuirle derechos de imagen ni nada por el estilo.

Ayer, el menor de los hijos del ídolo deportivo estuvo presente en la marcha que se realizó en el Obelisco para pedir Justicia. “Dieguito pidió venir. Nosotros no queríamos, Verónica no quería y la psicóloga vino a hablar con Verónica para decirle que Dieguito quería venir y que no era bueno prohibírselo, porque después se iba a quedar viéndolo por televisión y se lo iba a reclamar. Entonces, Verónica decidió venir. Llamamos a los que nos habían invitado, que es toda esta gente que nos dijo que iban a cuidar a Dieguito”, le dijo Mario Baudry a Teleshow.

“Los que lo están cuidando son los maradonianos, que organizaron esto. Esto es todo por cariño, nada más que cariño por Diego, ni por Verónica, ni por Dieguito ni por nadie”, agregó el letrado y siguió: “Nosotros vinimos a agradecer, nada más que eso. Solamente a agradecer. La gente siempre pensó lo mismo que nosotros. No sabíamos que se iba a formar esto y, como muestra de agradecimiento, vinimos a estar presentes. Imaginate, nosotros empezamos esto el 30 de noviembre, en soledad, cuando todos decían que iban a archivar la causa. Y empezamos, como decimos en el barrio, a las patadas voladoras y a partir de ahí se empezó a investigar todo. Y acá estamos, en una larga carrera, haciendo lo que podemos”.

Esta semana Dieguito regresó al colegio de manera presencial luego de un año de clases virtuales. Antes de ir, se sumó a un móvil que su mamá estaba dando par Los ángeles de la mañana y dijo que tenía ganas de ir y que extrañaba a su mejor amigo de clase, Facundo. Además, hace unas semanas y por pedido de él, comenzó a practicar deporte en la escuelita de fútbol de Tristán Suárez.

