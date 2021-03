Axel y Alex Caniggia: separados por miles de kilómetros y peleados, pero con un punto en común que los podría volver a juntar

Axel y Alex Caniggia

A ellos los separan miles de kilómetros, además de diferencias familiares por ahora irreconciliables -mientras el menor se muestra cerca de su madre y critica a su padre duramente, el otro al revés-. Sin embargo, parece que Axel y Alex Caniggia al fin encontraron algo que los une, más allá del apellido y de la sangre.

Mientras Alexander Dimitri, el mellizo de Charlotte vive en la Argentina y brilla en la segunda edición de Masterchef Celebrity donde se convirtió en una revelación, no solo por sus palabras como “Sapee” o “Barat” sino por su desempeño en la cocina, su hermano mayor, Axel Kevin que vive en Marbella, pasa su tiempo libre armando una huerta con su mujer, Nieves.

Alex Caniggia

Luego de haberse llevado una medalla plateada, lo cual lo hizo protestar bastante porque él quería ir por todo, la dorada o nada, finalmente anoche lo logró y gracias a un plato con solomillo de cerdo, cabutia y curry, el ex Bailando fue el mejor cocinero de la noche por lo que la semana que viene tendrá un beneficio gracias a su medalla.

“Siempre oro, nunca inoro”, celebró su reconocimiento. Anteriormente había dicho: “Soy para Dios la mejor creación... Lindo y ganador una buena combinación...No compitan conmigo, yo no tengo oposición... Y no traten de imitarme soy de limitada edición”.

Axel Caniggia en su huerta

Parece que no es el único de los hermanos que se lleva bien con los alimentos y paralelamente, Nieves, la mujer de Kevin Caniggia, subió fotos de él en la huerta que tienen en la casa, recolectando brócoli. “Nos encanta estar en nuestro huerto y poder disfrutar lo que sembramos”, escribió y Sofía Bonelli, la novia del Pájaro Caniggia comentó: “Además de ser los dos hermosos son lo más. Espero verlos pronto chicos se los quiere y Claudio los extraña mucho”.

Axel Caniggia en su huerta

Según contó el participante del programa de Santiago del Moro, la que cocinaba siempre en su casa era su mamá, Mariana Nannis: “Una capa”, y no dudó en señalar las pastas como el plato fuerte . “¿Amasa?”, quiso saber el conductor, algo sorprendido con las respuestas del participante. “Sí, una capa. ¡Te amo, mama!”, gritó. “¿Te imaginás llegar a la final y a tu mamá allá en el balcón alentándote”, preguntó el anfitrión. “Sí, me la imagino, pero prefiero sin gritos, así me puedo concentrar”, respondió el participante.

¿Qué pasa con su hermana melliza? “Charlotte, alta cocinera”, afirmó Alex, pero enseguida admitió que se trataba de un chiste. “Es un desastre Charlotte. ¿Se la imaginan cocinando así?”.

Claudio y Axel Caniggia (Instagram)

Alguna vez también en pleno concurso se refirió a su padre, con quien no tiene relación: “Con mi papá no hablo hace un año. Cosas de la vida. Pero si, no hablo, no hablo. Me molestó lo que pasó con mi papá. Me molesto y tomé partido y me puse del lado de mi mamá. Perdí cierto aprecio por mi papá porque me defraudo como padre. Igual no soy rencoroso ni nada de eso”.

En contrapartida, Axel sí tiene relación con el ex futbolista y hasta con su pareja, pero no estaría hablándose con su madre, luego de que ella fuera al living de Susana Giménez y contara los complicados momentos que le había tocado vivir al lado del ídolo deportivo.

“Los hermanos sean unidos...” no sería el caso. Aunque ambos comparten una pasión que podría unirlos, no se hablan y para que Alex pueda cocinar con los ingredientes que Axel saca de su huerta, aún hay muchas diferencias que acercar y deberán tener una larga charla.

