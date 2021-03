De This Is Us a Cobra Kai y de Lupin a Peaky Blinders, todas las novedades del mundo de las series

Llega Adele

Serie "Adele" de Europa Europa

Se estrena nueva serie belga en el canal Europa/Europa este miércoles 17 de marzo a las 22. Adele es una psicóloga que se une al departamento de policía aprovechará su nueva función para acceder al expediente de su hijo, que desapareció misteriosamente hace 6 meses y se unirá en fuerzas con un detective. Un policial europeo que luego podrás ver en Flow.

Segunda temporada La Unidad

Nourdin Batan

La serie de Movistar+, que en Latinoamérica vimos por HBO, va a tener una segunda temporada. Así lo confirmaron desde la productora y se sumaría el actor Nourdin Batan de 30 Monedas. Ya comenzaron el rodaje y la veremos este año.

Alex Gonzalez se suma a una serie

Álex González

El actor que interpretó a Mario Mendoza en Vivir sin permiso se incorpora a la segunda temporada de Toy Boy. Gonzalez reemplazará al actor italiano Michelle Morrone que abandona la serie por problemas personales.

This Is Us en un breve parate

"This is Us"

La serie de la familia Pearson suspende sus episodios hasta el 17 de marzo cuando regrese con un nuevo episodio. La serie creada por Dan Fogelman fue otra de las ficciones que sufrió las demoras que implicó la cuarentena por lo tanto esta temporada se emite de manera interrumpida

Cobra Kai, cuarta temporada

El guión de Cobra Kai (@cobrakaiseries)

La serie que se convirtió en un suceso mundial luego de haber llegado a Netflix (las dos primeras temporadas se emitieron en YouTube Premium), anunció que comenzó a producir una cuarta temporada. Sin fecha aún de estreno, los fanáticos de Dany Larusso cuentan las horas para el arribo de nuevos episodios.

Lupin, se vienen los nuevos episodios

Una escena de "Lúpin" la serie de Netflix

La serie francesa que se estrenó hace muy poco en Netflix, tendrá su segunda tanda de episodios. Esta semana se dio a conocer el tráiler de los cinco capítulos restantes de Lupin que se estrenarán próximamente en la plataforma.

Peaky Blinders, sexta y última temporada

"Peaky Blinders" sexta temporada

Luego del parate que implicó la explosión del COVID-19 en el mundo de las ficciones, Peaky Blinders vuelve a las calles de Liverpool y retoma la grabación. Los actores fueron publicando fotos en sus cuentas de Instagram donde pudimos ver a los Shelby filmando en St. George Hall.

El cuento de la criada, regresa

"El Cuento de la criada"

La serie distópica The Handmaid‘s Tale, continuará con nuevos episodios a partir del 28 de abril en Paramount. Esta nueva temporada se centrará en la rebelión que comenzó el personaje de Elizabeth Moss para liberar a todas las mujeres por ese sistema nefasto.

La vida de Emerald Fennell después de The Crown

Emerald Fennell (Crédito: Reuters / Luke MacGregor)

La actriz que le dio vida Camila Parker Bowles en la serie The Crown, se puso detrás de cámara para ser la directora de la película Promising young Woman . El film, que seguramente aspire al Oscar, está protagonizado por la actriz Carey Mulligan. Fennel ya estuvo nominada por su rol de directora en los premios Globos de Oro y los Critics.

El regreso de Wagner Moura, actor brasileño de Narcos

Wagner Moura (Crédito: Reuters / Hannibal Hanschke)

Quien supo ser Pablo Escobar en la serie para Netflix Narcos regresa ahora en una producción para Apple TV. Será compañero de elenco de Elizabeth Moss en la serie Shining Girls.

The First Lady, nueva serie de Paramount+

Viola Davis (Crédito: Reuters / Mario Anzuoni)

La nueva plataforma tiene un as bajo la manga y es esta serie. Con un elenco de lujo que incluye a Viola Davis, Michelle Pfeiffer, Gillian Anderson, Dakota Fanning como Michelle Obama, Betty Ford, Eleonor Roosvelt y Susan Ford respectivamente, la serie pondrá el ojo en esta mujeres que fueron consortes de su maridos en sus períodos presidenciales.

El actor de Vivir sin permiso con nueva serie

"El inocente"

El recordado Nemo Bandeira (José Coronado) de la ficción española Vivir sin permiso, se suma a un nuevo proyecto. Compartirá cartel junto al actor Mario Casas (Contratiempo, No Matarás). La serie se llamará El Inocente y tiene previsto su estreno en Netflix a finales de abril.

