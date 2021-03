La nueva generación de actores que tiene a Hollywood a sus pies

Zendaya, Anya Taylor-Joy, Rege Jean Page, Paul Mescal, Emma Corrin, Josh O'Connor y Daisy Edgar Jones

Destronar a actores y actrices que ya tienen un lugar en la industria es una tarea difícil. Pero cada tanto se genera esta renovación de talento que hace que nuevas caras aparezcan y se hagan habitués de nuestras series y películas preferidas. De eso saben Anya Taylor Joy, Emma Corrin, Josh O’Connor, Daisy Edgar Jones, Paul Mescal, Zendaya y Rege Jean Page, que se preparan para ocupar o compartir el trono que hoy tienen Julia Roberts, Tom Hanks, Leo Di Caprio y George Clooney.

Anya Taylor-Joy: De ser víctima del bullying a lloverle proyectos

Anya Taylor-Joy en los Golden Globe Awards

Muchas veces el mundo puede darnos la espalda. Podemos sentir que las oportunidades nunca van a llegarnos a pesar de que le pongamos todo el esfuerzo del mundo. La gente hostil, el miedo a no poder demostrar nuestras fortalezas, pueden provocar agobio en nuestro interior y recurrir al abandono. Todo este proceso lo atravesó en su niñez y adolescencia la joven actriz Anya Taylor-Joy quien a base de empeño y trabajo de hormiga hoy se convirtió en una de las actrices más buscadas dentro de la industria para encarar los más increíbles proyectos.

Fue la protagonista de la miniserie furor de 2020 en Netflix, Gambito de dama. La actriz nacida en Miami, pero que vivió sus primeros años en Argentina, se alzó esta semana con el Golden Globe a la mejor actriz en una miniserie. Pero la historia de ella no fue un camino de rosas. Anya conoció el terrible mundo del acoso escolar y ciberbullying. Una foto en facebook que supuestamente la asemejaba a un pez, logró impactar en la autoestima de Taylor-Joy al punto tal, que hoy ya convertida en una mega estrella, lo sigue recordando y lo comenta. Hoy todo es alegría para nuestra Reina del ajedrez, argentina por adopción, que ganó su primer Golden Globe y va por más. La veremos formando parte de un elenco coral en el film de David O. Russell, junto a Robert De Niro.

Josh O’Connor: el príncipe menos querido de la realeza

Josh O'Connor (Crédito: EFE / Nina Prommer)

¿Cómo darle vida a un hombre que creció bajo la sombra de su madre y fue opacado por el encanto de su mujer? Josh O’Connor, el actor que interpretó al Príncipe Charles en las dos últimas temporadas de The Crown, tuvo una de las tareas más difíciles de su carrera: darle vida a un hombre con cero empatía con la población y por supuesto con los espectadores. Pero logró hacer una interpretación tan completa y compleja a la vez que le valió el reconocimiento mundial y le permitió alzarse con un Globo de Oro dejando atrás en la contienda por el premio al mismísimo Al Pacino. Josh fue compañero de Anya Taylor - Joy en el film Emma y también formó parte de una serie maravillosa, The Durrells. Ahora tiene la capacidad de poder elegir sus proyectos sin temor a equivocarse y va a ser Romeo en la adaptación teatral de Romeo y Julieta de William Shakespeare.

Daisy Edgar Jones: una chica normal que llega a Hollywood

Daisy Edgar Jones (Shutterstock)

A pesar de haber perdido su premio ante Anya Taylor-Joy, el camino de Daisy Edgar Jones está en ascenso. La joven inglesa protagonista de Normal People tiene sólo 22 años y se postula como una de las promesas de su generación. Son chicos y chicas nacidos en los coletazos del siglo pasado que se criaron en este milenio a fuerza redes sociales y exposición. Su simpleza en su interpretación de Marianne le valió nominaciones a los Globos de Oro y a los Critics. También fue elegida para ser la imagen de la campaña publicitaria de los zapatos Jimmy Choo. Para seguirla de cerca.

Zendaya: de niña Disney a los roles más interesantes

Zendaya (Crédito: Reuters / Danny Moloshok)

Protagonizó una de las series más jugadas del 2019, Euphoria que le valió un Emmy en el 2020. La ex chica mimada de Disney se animó a interpretar un papel difícil y duro: una adolescente que lucha contra su adicción a las drogas. La serie de HBO la puso en un pedestal de actrices más buscadas por la industria. Así surgió la posibilidad de filmar en plena cuarentena la película Malcolm and Marie (injustamente olvidada en las premiaciones) y próximamente la veremos en la nueva entrega de Spider Man junto a otro joven talento, Tom Holland.

Emma Corrin: la princesa de corazones

Emma Corrin (Grosby)

Fue elegida luego de un gran casting para interpretar a Diana Spencer, la recordada Lady Di en la serie The Crown. Acaba de ganar su Globo de Oro dejando en carrera a la “reina” Olivia Colman. Emma Corrin logró la empatía en los espectadores como lo hubiera hecho la misma Diana. Y a sus 25 años su nombre no deja de aparecer en todas las búsquedas de nuevos proyectos. De hecho la veremos en la película protagonizada por su coterránea Keira Knightley, Misbehaviour, donde será Miss Sudáfrica y también en un film de Amazon Prime, My Policeman junto a Harry Styles. El dato de color de Emma: tiene un perro de nombre Spencer.

Paul Mescal: talento fresco desde Irlanda

Paul Mescal (Crédito: Reuters)

El compañero de elenco de Daisy Edgar Jones en la serie Normal People fue una revelación mundial. Fue su primer papel en la actuación y logró enamorarnos y conmovernos como una actor que lleva años en este trabajo. Paul Mescal nació en el año 1996 en Irlanda y dio sus primeros pasos en el teatro hasta que le llegó la oportunidad de interpretar a Connell, el chico popular que se enamora de Marianne. Las propuestas laborales le llueven a este joven actor luego del éxito mundial de la serie, pero fue uno de los grandes olvidados en las nominaciones de los Globos de Oro. Actualmente está en Australia filmando el musical “Carmen” junto a Elsa Pataky donde interpretará a Don José, luego de que Jamie Dorman se alejara del proyecto.

Rege Jean Page: el duque que encontró su lugar

Rege Jean Page (Shutterstock)

Viene de protagonizar la primera serie para Netflix de Shonda Rhimes, Bridgerton. El duque Simon Basset que interpretó en esa serie, le terminó de dar el empujoncito que necesitaba para hacerse conocido en el show business. Una serie que apuntó a un elenco con diversidad y permitió que Page formara parte de este suceso mundial. Así Regé Jean Page, que nació en Londres pero se crió en Zimbabwe, comenzó a ser reconocido y hoy se rumorea que podría ponerse en la piel de Superman en nuevo reboot. Lo cierto es que formará parte de Dungeons & Dragons que recién lo veremos en 2022.

