La carta que una nena canadiense escribió sobre Moria Casán y se hizo viral: “My hero is an argentinian vedette”

“Escribir un texto sobre tu héroe, describiéndolo”, era la consigna que una maestra canadiense le dio a sus alumnos y una de las nenas eligió a Moria Casán, a quien además de describir, dibujó en su cuaderno.

La imagen de la actividad la compartió nada más ni nada menos que la misma actriz, a quien se la había pasado su amiga Zeta. “Gracias por enviarme esta carta que te envió un amigo de Miami, niña canadiense que estudia en escuela de allá a la hora de hablar de su héroe me eligió a mí por mi personalidad y mis dixits. Agradecida por tanto amor”, escribió en su cuenta de Twitter la ex jurado del Cantando.

En su publicación, comparte el texto de la pequeña que en muy pocas líneas logra describirla a la perfección. “Mi héroe es la vedette argentina Moria Casán”, comienza y explica: “Cuando ella se hizo famosa todos quisieron colgarse de sus tetas”.

Luego la define como una mujer “valiente y de honor”, por su denominada “lengua karateca” porque dice lo que piensa sin problemas. Más tarde cita a la diva con su conocida frase “si querés llorar, llorá”.

Y cierra: “Por estoy y por muchas otras cosas más, la vedette Moria será siempre mi héroe”. La carta, escrita en inglés y en imprenta está acompañada de un dibujo de un sol con nubes, corazones y de Casán, vestida con una remera roja, los labios rojos y su pelo largo con flequillo.

“Amo a Moria”, “Love eterno a Mo”, “Adorable”, “Quiero comprar la muñeca de Moria” y emojis de aplausos son algunos de los comentarios que recibió Moria en sus redes sociales luego de compartir la carta de su admiradora canadiense.

Actualmente Moria está haciendo la obra Brujas, a treinta años del estreno de la versión original. Además de ella, del elenco primario están Thelma Biral y Nora Carpena y se sumaron Sandra Mihanovich y María Leal.

Hace unas semanas la diva estuvo en el ojo de la tormenta luego de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires barajara la posibilidad de vacunar contra el coronavirus a algunos famosos para generar confianza en la gente y ella estuviera entre la lista de artistas que pudieran recibir la dosis.

Tras el revuelo que se armó por sus declaraciones y la gran cantidad de críticas y comentarios negativos, La One utilizó sus perfiles en Instagram y Twitter para realizar un fuerte descargo. Lo tituló “Carta para: algunes?” (sic) y arrancó sin titubear: “Quiero denunciar por primera vez en más de 50 años de carrera a quienes usaron mi nombre e imagen hablando tan banalmente acerca de mi persona en una era donde el mundo está paralizado por el COVID-19″.

“Cuando me ofrecieron la vacuna yo dije que sí y pensé en mí, ni en concientizar porque eso es subjetivo, depende de la credibilidad o no hacia mi persona”, continuó la actriz, y remató con ironía: “Pero parecería que la tengo, si no, no estaría mi nombre todo el día en cadena nacional”.

A continuación, Casán argumentó por qué debería recibir la vacuna .”YO SOY ESENCIAL”, escribió en mayúsculas: “Tengo más de 70 años, porque tengo una hija y dos nietos, familia y amigos que me quieren en su vida y sobre todo porque YO amo la vida”, continuó, y se refirió a su tarea en Brujas, la mítica obra teatral que definió como un fenómeno social, con la que batió records de permanencia y que volvió renovada a finales del año pasado.

