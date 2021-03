Diego Junior Maradona rompió el silencio: “Yo no me escondo de nada ni de nadie”

Junior planea viajar a la Argentina para despedirse de su papá (Claudio Pasquazi/Anadolu Agency/Getty Images)

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre en su casa del barrio privado de San Andrés en Tigre. La Justicia investiga las causas de su fallecimiento y sí los médicos que lo trataron en la última etapa de su vida tuvieron algún tipo de responsabilidad. Además, se inició la sucesión de los herederos del Diez.

A más de tres meses de la partida del ex jugador, Diego Junior Maradona rompió el silencio desde Italia. En una charla con la periodista Andrea Taboada aseguró: “Lamentablemente no puedo viajar (a la Argentina) por el tema del covid, por eso también estoy muy triste”. Y aprovechó para aclarar que su mamá Cristiana Sinagra tampoco viajará al país, como se rumoreó. “Ella no viaja en avión”.

El testimonio de Junior (Video: Los Ángeles de la Mañana, El Trece)

El joven italiano se contagió coronavirus y estuvo internado por complicaciones en su cuadro de salud. Por este motivo no pudo viajar cuando al Diez lo operaron de un hematoma subdural, ni para sorprenderlo en el día de su cumpleaños, el 30 de octubre. Su mujer, Nunzia Peninno, había revelado que Junior se enteró de la muerte de Maradona mientras estaba internado en la clínica. Luego, recibió el alta médica pero tampoco pudo participar del velatorio de su padre.

“No hablar es lo justo en este momento, estoy presente en el expediente con mi abogado”, le explicó a la panelista de Los Ángeles de la Mañana. Además, manifestó que por el momento no tuvo que declarar en la Justicia, como el resto de sus hermanas. “Yo no me escondo de nada ni de nadie. Prefiero no hablar por ahora hay mucho dolor”, señaló sobre el perfil bajo que mantiene desde la muerte de la leyenda del fútbol.

Junior, Maradona y Cristiana Sinagra

“No tengo ganas de exponerme en este momento tan delicado”, afirmó el hijo de Cristiana Sinagra, quien solo aceptó realizar algunas pocas entrevistas, pero en medios de fútbol para recordar a su padre por su carrera deportiva. Además, prefirió no meterse en las internas familiares o en el escándalo que se generó por los audios que se filtraron del entorno más íntimo del Diez que se dieron a conocer en el documental de Infobae, La muerte de Maradona.

El periodista Ángel de Brito aseguró que los médicos le recomendaron a Junior no viajar en avión por tres meses, ya que su salud quedó afectada por el coronavirus. Por este motivo, vendría a Buenos Aires en abril. Cristiana Sinagra ya lo había adelantado esta semana a Intrusos: “Sufre porque no puede viajar porque en este momento está todo cerrado. Pero decidió ir a ver la tumba del padre”.

“Mi gran dolor es cuando siento que tantas personas hablan mal de mi hijo. Te puedo asegurar que la verdad siempre sale a la luz”, agregó la ex de Maradona. “Mi hijo siempre ha respetado, amado y ha sido educado con todo amor del mundo. Es un chico excepcional. Yo en este momento no estoy bien a nivel psicológico. Estoy muy abatida. Muy triste. Y prefiero no hablar...”, finalizó Sinagra.

Por otra parte, cabe destacar que la Justicia ya determinó que “son cinco los herederos universales”. Este es el primer paso para que se pueda avanzar con la sucesión de los bienes que el Diez dejó. “Declaratoria de herederos de Diego Maradona, una etapa terminada, y que le da derecho a Dieguito a salir a recuperar lo que le robaron a Diego”, escribió desde su cuenta de Instagram Verónica Ojeda junto con el documento que determina al Diez lo “suceden en carácter de universales herederos sus hijos Diego Armando Maradona y Sinagra, Dalma Nerea Maradona y Villafañe, Dinorah Gianinna Maradona y Villafañe, Jana Maradona y Sabalain y Diego Fernando Maradona y Ojeda”.





