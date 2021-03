Jorge Rial confirmó cuándo empieza TV Nostra, el programa que conducirá en las noches de América: “Se van a sorprender”

Jorge Rial empieza nuevo programa en las noches de América

Desde que a principios de febrero anunció su salida de Intrusos, el programa que creó y que condujo durante veinte años por la pantalla de América, Jorge Rial fue soltando pistas de su nueva apuesta en el canal de Palermo. Lo que en un principio eran bocetos y borradores se fueron volviendo certezas, y el nuevo ciclo del periodista va cobrando forma. Primero se supo el nombre y la temática, luego trascendió uno de los periodistas que lo iba a acompañar y ahora el propio conductor puso día y hora para el comienzo de su nueva aventura televisiva.

Rial eligió su activa cuenta de Twitter, con más de tres millones de seguidores, para realizar el anuncio: “Para los que preguntan. TV Nostra arranca el 5 de abril a las 21 por la pantalla de América”. Así, sin misterios ni vueltas, el conductor dio a conocer la fecha y dio algunas pistas sobre el contenido y la estética del nuevo programa: “Se van a sorprender. Tengan paciencia. Un gran equipo. Varias sorpresas. Te vas a reír de los políticos, los artistas y los deportistas. De ellos, no con ellos. Esa es la diferencia”, agregó.

El anuncio del periodista en su cuenta de Twitter

A finales de febrero, Rial había expresado en su Instagram algunos detalles de su nueva de la cocina de su nuevo ciclo. “Estoy feliz de cada reunión que tenemos, de cada idea nueva, de juntarme con gente joven que se entusiasma con mi entusiasmo. Estamos en el camino. #TVNostra ya está avanzando. Y les aseguro que es hermosa. Ya está Marina Calabró de vuelta en el equipo. Y tengo a @aniguevara73 a la cabeza de la producción, como desde hace 20 años. Con casi 60 años les debería decir que estoy más sosegado. Pues no. Tengo el mismo vértigo de entonces. Las ganas de salir al aire intactas”, escribió junto a una foto con la periodista.

En diálogo con Teleshow, Marina Calabró dio más precisiones de lo que se viene en el prime time de América. “Es un programa de actualidad, contada a través de informes que, en el caso de que se necesite, recurrirá al archivo, pero si no, serán con información del día de cualquier temática, pueden ser políticos, policial, espectáculos o de deportes”, señaló la periodista, que hasta finales de 2020 condujo Confrontados por El Nueve.

Rial junto a Marina Calabró, quien lo acompañará en TV Nostra

Según contó la hermana de Iliana, la idea de TV Nostra es diferenciarse de los habituales programas de panel. “Hay una apuesta a generar otra dinámica, es un desafío porque nos obliga a todos a salir de la zona de confort. Va a tener además cierta complejidad técnica. Más allá de los informes, va a haber un apoyo de pantalla”, señaló la politóloga que agradeció la confianza del conductor, con quien compartió aire durante cuatro años en Intrusos. “Tenemos un código al aire que es de confianza, de respeto, de tenernos el timing, de saber un poco cuándo el otro te necesita”, cerró Calabró, que hasta ahora es la única confirmada del panel.

Jorge Rial anunció su salida de Intrusos como invitado en el programa que había conducido durante veinte años. “Venía necesitando un cambio y un desafío. Sentía que marcaba tarjeta y facturaba y no está bien para mí ni para el programa eso. No este último año. No me voy porque me haya peleado con nadie”, señaló en diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, la dupla que ocupó su espacio, y el resto del panel.

Un rato más tarde, y conmovido por la reacción que había generado su decisión, dejó un mensaje para sus seguidores en sus redes sociales donde repasó sus veinte años en el ciclo y agradeció el apoyo de varias generaciones de televidentes: “Ustedes hicieron que Intrusos sea el programa más importante de la historia del espectáculo. Hubo muy buenos, pero ninguno como este, que haya pasado lo que pasamos: un cacerolazo, la muerte del papa, muerte de presidentes, la muerte de Maradona: no hay muchos que hayan cubierto la realidad de esta manera”, detalló y a agradeció al canal y al público: “Lo hicimos gracias a la libertad que nos dio América, pero, sobre todo, a la confianza de ustedes, Fueron muy generosos conmigo”, finalizó.

