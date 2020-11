La mujer de Junior Maradona expresó su enojo y dolor por la muerte de Diego: “¡Parece una pesadilla!”

Nunzia Pennino y Diego Junior se despidieron de Maradona a través de las redes sociales

La muerte de Diego Armando Maradona generó una conmoción a nivel mundial. Sus hijos argentinos lo despidieron en el velatorio familiar, pero Diego Junior no pudo asistir a la despedida porque se encuentra en Italia, donde vive con su esposa e hijos. A través de Instagram, el joven italiano publicó una foto del estadio de Napoli con un emotivo mensaje dedicado a su padre: “El capitán de mi corazón no morirá nunca”.

El hijo de Cristiana Sinagra había querido viajar a la Argentina para acompañar al director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata que iba a ser operado de un hematoma subdural. Sin embargo, no pudo venir ya que dio positivo de coronavirus con su mujer, Nunzia Pennino. “Este período de mier... no termina. Después de la gran ansiedad por papá hoy recibimos el resultado del hisopado y lamentablemente tanto yo como Nunzia somos positivos. Somos sintomáticos y les aseguro que no es nada agradable”, escribió en esa oportunidad.

El 25 de noviembre, Junior se enteró de que el campeón mundial de México 86 falleció de una insuficiencia cardíaca que le generó un edema agudo de pulmón. En las redes sociales, su esposa pidió que por favor los dejaran tranquilos en un momento tan doloroso: “Al menos tengan respeto por lo que estamos pasando. Bloquear los teléfonos es inútil. Por favor, estamos digiriendo la noticia”.

El pedido de Nunzia Pennino

Luego, la maquilladora italiana y madre de Diego Matías e India Nicole se lamentó por no poder volar hasta Buenos Aires para ver a su suegro: “Íbamos a acudir a vos tan pronto como Diego (su pareja) saliera del hospital. Teníamos que abrazarnos, tenías que conocer India… Todavía teníamos mucho por hacer”. Luego, señaló con mucho dolor: “Nos dejaste de repente así... no puedo creerlo... no es posible, ¡parece una pesadilla! Has destruido nuestros corazones”.

Nunzia expresó su tristeza por la muerte de su suegro

En Instagram, Pennino también publicó una fotografía en la que aparecía abrazada al abuelo de sus hijos. “Siempre así en mi corazón, el mejor del mundo”. Más tarde, compartió con sus seguidores un video del bautismo de Diego Matías que se había llevado a cabo en Buenos Aires en enero de 2019. En esa oportunidad, habían realizado una emotiva ceremonia con Maradona, Jana y Dieguito Fernando.

Nunzia Pennino y Diego Maradona

El Diez había cumplido 60 años el pasado 30 de octubre y no pudo cumplir su sueño de celebrarlo rodeado de todos sus hijos por la pandemia. En esa oportunidad, el ex participante del Bailando había publicado en su cuenta un video cantando con su papá y le dedicó unas emotivas palabras por su cumpleaños: “Querido papá, hoy es tu cumpleaños número 60 y te digo la verdad, me hubiera gustado pasarlo de otra manera, junto a ti divirtiéndote y olvidando este mal momento al menos por unas horas... Pero no, me encuentro aquí escribiéndote, lejos de ese abrazo tuyo que desde hace muchos años había soñado”.

El video de la última reunión familiar de Junior con su padre

“Deseo que sonrías más que nunca, que ames sin ataduras y que seas siempre feliz. A menudo me preguntan si te he perdonado.... ¿cómo no haberlo hecho si con un abrazo lograste cancelar tanto sufrimiento? Te perdonaría mil veces más y ¿sabes por qué? Porque cada niño tiene su propio superhéroe, ¡¡¡y tú siempre has sido el mío!!! Te quiero papá @maradona”, finalizó Junior.

El bautismo de Dieguito Matías Maradona fue en enero de 2019

SEGUÍ LEYENDO

Duro comunicado de Matías Morla: se quejó por la falta de atención a Diego Maradona y denunció una “criminal idiotez”

El sentido mensaje de Santiago del Moro para Claudia Villafañe en Masterchef Celebrity por la muerte de Diego Maradona: “Estamos consternados”

La anécdota de Nacha Guevara, el recuerdo de Moria Casán y el breve mensaje de Karina La Princesita: el Cantando 2020 homenajeó a Diego Maradona

10 momentos de Diego Maradona con la música, desde Charly García y Fito Páez a Pimpinela, Manu Chao y Bersuit