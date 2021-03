Luego de su cruce con Claudia Villafañe, Rocío Oliva lloró al aire: su última charla con Diego Maradona y las acusaciones

Rocío Oliva es columnista en deportes (Video: Minuto a minuto, C5N)

“Logré llamar a Diego el día después de su cumpleaños, que fue el mismo día que se internó... No lo llamé a su teléfono porque yo estaba bloqueada, no tenía acceso”, contó Rocío Oliva en Minuto a minuto, el programa de C5N donde trabaja como columnista en deportes. “Le dije: ‘Hola gordito, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños’. Hacía mucho tiempo que no hablaba con él, desde julio. Recién se levantaba y me dice: ‘Ah, te acordaste de mí...’”, detalló Rocío sobre lo que pasó a fines de octubre, para echar luz sobre su vínculo con Diego Maradona en los últimos meses y en contradicción con lo que ella misma venía afirmando: que no hablaba con Diego desde su mudanza a La Plata, en junio.

“Él sabía que yo estaba bloqueada, y los demás también... El tema es que él no tenía la fuerza para pelear contra eso”, señaló la futbolista de 30 años y se jactó de que su llamado influyó para que Diego se internara. “No quería saber nada, pero después de hablar con vos, se levantó, se fue a duchar y dijo ‘¡Vamos!’”, contó Rocío que le dijo una de las personas que integraba el entorno de Maradona en aquel entonces.

Rocío Oliva y Diego Maradona se llevaban 30 años

Con tiempo y sin prisa, la mujer que estuvo en pareja con Diego durante siete años contestó las preguntas de su compañera en el programa, la periodista Luciana Rubinska. Fue el día después de que Claudia Villafañe llame en vivo a Polémica en el bar, el programa de América donde Rocío se desempeña como panelista, y la sorprenda en vivo con aclaraciones tanto como para ella como para Mauricio D’ Alessandro, abogado de Matías Morla.

Pero aquello no fue lo único que contó Oliva. “Me hacés llorar, yo que no lloro nunca”, dijo Oliva, que en Polémica en el bar suele ser más calculadora al decidir qué dice y que no. “Esto que cuento acá no lo conté nunca... Te lo cuento a vos porque es el espacio donde trabajo y hemos tenido muchas charlas lindas”, aclaró Rocío después de dar detalles de su sentir en relación al astro que murió el 25 de noviembre pasado. “Más allá de que una parezca fuerte… Yo siempre lo cuidé, duermo tranquilísima... Tengo mensajes y audios de él, sino no estaría tan enamorado como estaba. El tiempo acomoda todo”, aseguró Rocío en relación a las acusaciones de haberlo dejado solo cuando más enfermo estaba y más la necesitaba.

Tampoco esquivó las consultas en relación a los dichos de Claudia Villafañe, quien se desligó de la negativa a que acceda al velorio en la Casa Rosada y aseguró que el abogado Víctor Stinfale había estado involucrado en la decisión. “Siento que ellos se pasan la pelota de uno al otro, pero a mí que venga mañana alguno a decirme ‘fui yo’, y yo le diría que no tiene ningún derecho a hacerme eso porque era el velorio de Diego, y uno a un velorio puede entrar... Y Diego quería que yo esté, no tengo ninguna duda”, reflexionó llorando.

Claudia Villafañe llamó en vivo a Polémica en el bar y Rocío tuvo que contestar (Foto: Polémica en el bar, América)

“No saben el corazón que tenía Diego, de oro. Conmigo, con mi familia, con sus amigos... A Diego le pedías algo, se lo sacaba y te lo daba. Le gustaba sacarse mil fotos con la gente. Necesitaba sentir cariño ”, agregó Oliva para aclarar que todo lo que hacía el astro, lo hacía porque quería.

“Llevarle 30 años a un hombre y que me diera un buen pasar... Pero que me lo dio porque me amaba. Yo lo acompañé siete años y dejé todo. Yo jugaba en River, dejé a mi hermanito que era bebé, a mi mamá, y yo me iba con él y donde iba yo trabajaba, no es que una la pasaba bomba... Y eso él lo veía porque después me decía ‘Flaca, yo te voy a dar para que tengas el día de mañana’. Era un acto de amor, y eso molesta. Pero el pensamiento es ‘le lleva 30 años y está por la guita...”, dijo sobre las acusaciones de haber estado junto a Diego Maradona por el dinero, más que por amor. Y también en respuesta a los dichos de Claudia Villafañe: “Se les acabó la gallina de los huevos de oro”.

“ Fui la única mujer que se separó en buenos términos con Diego ”, aseguró y atribuyó al final de la relación, a fines del 2019, a la diferencia generacional: “En un momento pesó la edad. Yo quería hacer otras cosas. No lo dejé porque me desenamoré, es que no podía hacer nada... A veces amar tanto ahoga”.

