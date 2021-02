Dalma Maradona reveló cómo hace para sobrellevar la muerte de su padre: “Doler va a doler siempre”

Dalma Maradona

Ya pasaron tres meses del fallecimiento de Diego Maradona. Pero la realidad es que, hasta ahora, ninguno de sus deudos ha podido elaborar el duelo. Primero fue el caos del velorio, después la investigación por las causales de muerte, más tarde los conflictos ligados a la sucesión...En ese marco, Dalma Maradona decidió responder a través de su cuenta de Instagram las preguntas de sus seguidores. Y, una vez más, remarcó que hay muchos puntos de la relación con su padre que la gente no conoce.

“¿No te arrepentís de haber estado tanto tiempo peleada con tu papá?”, le preguntó un usuario, haciendo referencia al el hecho de que su padre no estuvo presente durante su boda con Andrés Caldarelli y que, tras el casamiento ocurrido en 2018, poco se supo de su vínculo con el astro. Y la respuesta de la hija mayor de Claudia Villafañe fue contundente. “¿A qué tiempo te referís? ¿Al que dicen en la tele? Fue una decisión mía no contar más nada de mi relación con mi papá para preservarla. Pero que no salga en la tele o no lo publique en IG no quiere decir que no exista”, escribió la actual conductora de Un día perfecto, en Metro.

Después, un seguidor le consultó como hacía para superar la muerte del astro del fútbol, algo que él mismo como fanático no había logrado hacer. “En mi caso creo que no lo voy a superar nunca. Se trata de recordarlo con amor, como yo lo hago todos los días. ¡Doler va a doler siempre! Hasta que nos volvamos a encontrar”, explicó entonces Dalma.

Enseguida, la mamá de Roma agrupó a las que llamó “preguntas recurrentes”. “¿Cómo estás? Y la respuesta es que tengo días muy tristes y otros un poco mejores. Me hace muy bien estar con familia, amigos y laburar”, señaló haciendo referencia a su incorporación a la radio. “¿Si creo que se va a hacer justicia por mi papá? ¡No voy a parar hasta que eso suceda! Profesionales de la salud comandados por un HDP. ¡Hasta que no estén todos presos no voy a parar!

Luego, sin detallar a qué consultas se refería, explicó: “¡Nunca hablaría de un menor porque me rompería los huevos que lo hagan con mi hija! Yo elijo el camino de la no exposición tanto para mi hija como para cualquier menor. Mil disculpas, pero en lo que a mí respecta, jamás voy a exponer a un menor, ni en una foto ni en un comentario”.

¿Si su niña pregunta por su abuelo? “Roma lo tiene muy presente todos los días. Pegó un sticker de él en su vasito y le da un beso todos los días. También a veces me pide de llamarlo por facetime”, reconoció Dalma. Y contó que es lo que hoy la sorprende de su hija. “¡Es un loro! Habla tanto que cuando alguien la conoce me pregunta qué hago para que hable así (tiene mejor vocabulario que yo). Lo que contesto es que hablen con @giamaradona que es la que la estimula”, dijo en referencia a su hermana, a la que definió como “el mejor regalo de mi vida”.

Entonces, alguien le dijo que admiraba su fortaleza y Dalma contestó: “Amo que me vean fuerte porque yo me siento que estoy hecha pedazos y que de a poco los voy juntando. Pero yo sé que voy a poder”. ¿Si le quedaron cosas pendientes con Maradona? “Seguir compartiendo la vida. Tuve una infancia muy feliz con un papá súper presente y una familia hermosa”, dijo.

En otra historia, Dalma confesó cuáles eran los recuerdos que tenía de su papá. “De mirarnos y tentarnos de la risa. De verlo llorar de emoción entre el público cuando le regalé una obra de teatro. ¡Lo recuerdo todos los días! Por supuesto, me quedo con lo bueno”, aseguró.

“¿Cómo aguantan tanta gente opinando de cosas que no saben?”, le consultaron. Y la actriz no dudó en responder: “¡No aguanto! Pero me reconforta mucho que la gente se de cuenta de la cantidad de boludos/as que opinan sin tener idea”. Y luego, se ofuscó cuando alguien le consultó si el abrazo de su madre a su hermana Jana, en el velorio de Maradona, había sido genuino. “¡No! Lo estuvo preparando y ensayando durante 6 meses. ¿Para vos cómo salió? ¿Está para actriz de Pol-ka? Yo sé que vos podés preguntar mejor. ¡Vamos! ¡Vos podés!”, contestó irónica.

Por último, Dalma se refirió a Sueño Bendito, la serie de Amazon sobre la vida de Diego que tiene fecha de estreno prevista para los próximos meses. “Opino que es una vergüenza que mi papá jamás haya hablado con nadie para que sacaran testimonios de él. Y que la gente contratada para contar la historia (me da asco) no tiene idea de nada de la vida real de mi papá”, concluyó.

