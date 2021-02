Pasión por el alcaucil, un “Taurotest” y una patada que terminó en un hospital: 55 frases y anécdotas poco conocidas de Guido Kaczka

“No quisiera quedar sometido a a tener que hacer determinadas cosas porque todo lo hacen, y poder realizar lo más cercano a lo que considere que a mí me gusta”

1. En las entrevistas, no le gusta hablar más allá de su trabajo, pero no duda en dar a conocer el amor incondicional por su familia.

2. Su papá era de Argentinos Juniors y lo llevó a la cancha de Boyacá cuando las tribunas aún eran de madera. Luego del partido solían ir a comer pizza y torta de ricota a un lugar tradicional sobre la avenida Juan B. Justo.

3. “En la televisión hay que renovarse todo el tiempo. El televidente se aburre rápido y por eso hay que buscarle la vuelta”. (Clarín, julio 2012).

4. Aunque hoy se lo asocia con la figura del conductor en un momento supo ser actor. Fue parte de Clave de Sol, Grande Pa, Verano del 98 y Chiquititas.

5. Cuando Guido tenía cuatro años, sus hermanos mayores, Emiliano y Analía ganaron un concurso de niños actores y comenzaron a trabajar en Pelito. El menor los acompañaba siempre y se moría por actuar.

Emiliano, el hermano de Guido, y su familia. (Foto GENTE)

6. Todos los días le pedía un papel al productor. Le cantaba tangos arriba de las mesas, le hacía un show hasta que consiguió actuar en un par de capítulos.

7. “El mundo se divide entre los que trabajan de lo que le gusta y los que no. Por suerte, estoy en el primer grupo”. (Clarín, enero 2014).

8. Nació el de febrero de 1978. No era la fecha indicada. A su mamá le adelantaron el parto porque el médico tenía que irse de vacaciones “y apresuró la cuestión”.

9. El parto adelantado provocó que Guido pasara unos días en incubadora. “Yo digo que nací antes para dar un poco de ventaja. Me quedó la idea que aparecí antes de tiempo y la tuve que pelear. Y hoy soy un remador”.

10. A los seis años entraba con Juan Carlos Mareco a conducir Homenaje, un programa en vivo. Guido esperaba vestido con un trajecito detrás de cámara y el animador lo llamaba para presentar, por ejemplo, a Libertad Lamarque.

Una foto de sus comienzos

11. Como Guido no sabía quiénes eran semejantes invitados, Mareco le iba cantando al oído lo que debía decir.

12. De Juan Carlos Mareco recuerda que “Era un poeta. Su facilidad de palabra era suprema. Tenía mucho vocabulario y nunca se repetía”.

13. Uno de sus recuerdos más gratos es en una de las emisiones, Mareco lo sentó delante de cámara y le dijo: “Te voy a contar la historia del mate. Y cómo se hace un mate”. Guido recuerda que Mareco empezó a “hablar con una poesía increíble”. Pero, él le preguntó “¿Y la bombilla?”. El público en el estudio estalló en una carcajada por el elemento fálico encubierto.

14. A los 19 años se integró a la mesa de Polémica en el bar. Sofovich le pidió a Gustavo Yankelevich un actor joven para sentarlo a la mesa y él le recomendó a Kaczca.

15. En ese momento causaba asombro porque con un desparpajo inusual era capaz de realizarle bromas e incluso decirle “viejo” o “amargo” a un adusto Gerardo Sofovich y lograr su risa y aprobación.

16. Se reconoce como “amiguero y divertido”.

Un Kaczka muy pequeño, en sus años de actor

17. Estudió Imagen y Sonido en la UBA.

18. No niega que sufrió realizar el CBC. Matemática la tuvo que cursar dos veces.

19. “Para conducir me baso mucho en lo que a mí me divierte. Es muy difícil decir que conduzco como soy o que soy ante una cámara como soy en la vida”. (Semanario, diciembre 1999).

20. Su papá falleció años atrás, “de golpe”, según contó el animador en una oportunidad. “Fue para julio que falleció mi viejo, luego de festejar su cumpleaños. Cuando sucede, nunca parece que se viene la muerte, siempre que alguien muere es rarísimo, porque mi viejo arrastraba sus problemas pero así y todo fue súbito, de golpe…”.

21. Entre sus amigos del ambiente se encuentran Fernán Mirás, Alejo Ortiz, Gloria Carrá y Agustina Cherri.

“Guido es una persona que intenta que siempre le coincida lo que dice, con lo que siente y con lo que hace”

22. Admite que no es nada puntual pero que sabe divertir y entretener.

23. Uno de sus mayores enojos fue cuando una revista de actualidad publicó una nota suya pero que nunca le hizo. “Mis amigos me llamaban porque no podían creer las cosas que decía. A lo mejor puedo decir muchas tonterías pero me hicieron quedar muy mal”.

24. Como trabajaba en Chiquititas no pudo ir al viaje de egresados. Unos meses después como dos de sus mejores amigos tampoco habían ido, organizaron un viaje y se fueron a Bariloche. Uno de sus programas más exitosos fue El último pasajero donde el premio era... un viaje de egresados.

25. Con Florencia Bertotti se conocieron en 1999 cuando ella tenía 16 años y él, 21. Estuvieron casi siete años de novios y se casaron en diciembre de 2006.

26. En 2008 fueron padres de su hijo, Romeo. Curiosamente antes habían sido padres en la ficción. Fue en el año 2000, en el capítulo final de Verano del 98. En 2010 se separaron.

27. En el secundario era de hacer bromas y travesuras sanas. “Hacia chistes y a veces me ponía pesado. Pero los profesores se terminaban riendo”.

Fue uno de los tantos famosos de la televisión que se contagiaron de Covid-19.

28. Se rumoreó que estaba peleado con su hermano, Emiliano. “Nos peleamos y amigamos desde chiquitos como pasa generalmente entre los hermanos. Pero nada especial. Te diría que nos llevamos muy bien, con saludables interrupciones”, aclaró Emiliano en una entrevista en Teleshow.

29. Tiene dos hermanas que son psicólogas; una no trabajó en televisión. Su hermano, que sí trabajó (Emiliano Kaczka), es abogado. Su otra hermana hizo diseño gráfico.

30. Hubo un tiempo en el que iba a terapia cuatro veces por semana.

31. “Me gustaría poder acompañar la intuición de mis hijos, que encuentren lo que los hace feliz en la vida. Saber poner los límites”. (Clarín, enero 2015).

32. Es muy reservado con su vida personal, en las entrevistas solo habla de trabajo y casi no utiliza redes sociales.

33. En las vacaciones, además de descansar suele pensar ideas para sus programas. Es frecuente que se despierte mientras duerme la siesta con alguna idea que luego intentará implementar en sus programas.

Practica el ocio creativo. Si se va de vacaciones aunque descansa sigue pensando ideas para programas

34. “Con Gerardo teníamos mucha diferencia de edad, pero yo no la sentía. Fue un productor muy emblemático de la televisión argentina al que siempre admiré. El último tiempo él estuvo muy feliz con Los 8 escalones. Le encantaba ocupar ese rol del ‘hombre sabelotodo’ en el panel de expertos. También me acuerdo lo furioso que se ponía con las preguntas capciosas. Me decía: “Está mal ese enunciado, si contesté mal es porque la pregunta no tenía ningún sentido”. Se enojaba muchísimo, me retaba de verdad”. (La Nación, enero 2020).

35. Le gusta el estilo de conductores como Santiago del Moro, Marley y Marcelo Tinelli. Asegura que “la calidad de trabajo se demuestra con la permanencia en el medio a lo largo del tiempo y la construcción de un estilo propio reconocible”.

36. Vivió en Moreno, La Paternal, Villa Luro, Versalles y en la casa de sus abuelos en Primera Junta.

37. Sus padres eran comerciantes.

38. Era un apasionado de El príncipe de Persia un videojuego. Admitió que se podía quedar muchas horas jugando.

39. Una vez jugaba a la pelota con Luciano Pereyra. El que la agarraba podía pegarle al otro y sacársela. Era una especie de fútbol con foul permitido. Entre patada y patada en un momento, el cantante se cae y comienza a quejarse de dolor.

40. Pereyra tenía rotura de meniscos. Terminaron en la guardia del hospital. “No es que yo se los rompí. Estábamos jugando fuerte”, reconoció Guido en Bienvenidos a bordo.

Guido Kaczka y Luciano Pereyra

41. Es fanático de los alcauciles. Es común verlo comiendo el corazón de este vegetal acompañado con una buena vinagreta.

42. Confesó que si fuera “cómodo de lomo” andaría todo el día desnudo en su casa. También que cantaría todo el día si tuviera buena voz.

43. Flavia Palmiero estaba invitada a su programa y comenzaron a cantar un hit de la Ola está de fiesta: “Me voy a hacer pipí, papá”. En ese momento, el conductor contó un drama de su infancia que dejó a todos sorprendidos. “Yo me hice pis hasta bastante grande, a veces te pasa. Tenía una edad considerable. En un momento me pusieron un plástico, pero era peor porque quedaba una Pelopincho”, reveló.

44. Sin complejos contó cómo se resolvió la cuestión: “Para no hacerme más, solito una vez pensé, ‘si voy a hacer pis a la noche, antes de ir a dormir, y no tomó más agua no me va a pasar más’. Mi mamá me lo decía, pero me tuve que dar cuenta solo”.

45. Con su esposa, Soledad se conocieron en 2011. En su programa contó cómo comenzó todo. “Yo la conocí en un after office, adonde van todos después de trabajar en la empresa. Yo no fui después de la empresa, no estaba haciendo nada. Estábamos con amigos y al momento de irnos, dijimos ‘nosotros las alcanzamos’. Yo manejaba y organicé un poco cómo íbamos a ir sentados. A ella le dije ‘vos te sentás acá’. Atrás estaban dos amigos míos y una amiga de ella”.

46. El encuentro no terminó ahí. “Cuando llegamos al departamento de ella, le pedí el teléfono. Ella me lo dio, lo anoté en el celular y pensé ‘mirá si no es el número’. Nos quedamos charlando y apreté el verde de llamar, el send. Eran las 2:30 de la mañana”, relató. Y remató su anécdota con el recuerdo de un gesto romántico: “Se puso a buscar en la cartera, atiende y yo me pongo de costado y le digo ‘me encantó conocerte’”.

Guido Kaczka (40) y Soledad Rodríguez se casaronel 7 de abril de 2018. (Foto GENTE)

47. En su programa radial anunció que en junio volverá a ser papá y por cuarta vez. Con Soledad, Guido ya tiene a Benjamín (de cinco años) y a Helena (de tres). Romeo Kaczka (12), el mayor es el hijo que tuvo con Florencia Bertotti.

48. La periodista Marcela Tauro fue la que predijo que llegaría su cuarto hijo. En su programa radial, No está todo dicho contó que la panelista del programa El club del moro (en la misma radio), hacía unos meses ella le había advertido que presentía que volvería a ser papá en breve. “Me dijo: “Cuidate en esta pandemia por que sos muy fértil””, aseguró Kaczka.

49. Pero el radar de Tauro no se apagó. “Un día la Tauro me miró y me dijo: “vos estás embarazado”. Y yo me quedé. ¿Qué tiene, un evatest interno?! Cuando sale el Marcelatest al mercado?!”.

50. Los que forman parte de sus equipos se asombran de su capacidad casi infinita de trabajo. No solo conduce y maneja los tiempos del programa, también está en la producción, conoce al detalle todo lo que va a pasar y es una máquina de aportar ideas que además siempre funcionan.

51. Reconocen que es el alma del equipo. Su energía para trabajar y sobre todo su estilo gracioso y descontracturado contagia a todos.

En 2014 comenzó a trabajar por primera vez en radio. Su programa se llama "No está todo dicho" y Claudia Fontón es su coequiper

52. Lejos del rol de estrella está pendiente de todo. Una de sus productoras deseaba trabajar con él. Consiguió su teléfono y le escribió. Su sorpresa fue mayúscula porque Guido no solo no le “clavó el visto” sino que le contestó convocándola a una entrevista laboral. Se reunió con el productor ejecutivo y a la semana consiguió trabajo en el equipo.

53. “No reniego de ninguno de mis modos. Uno que ama sus capacidades tiene que aprender a tenerle cariño a sus limitaciones y resignarse, y de eso hacer lo mejor posible”. (Clarín, febrero 2014).

54. Cuenta con lo que en el medio se llama “visión periférica”. Está conduciendo y al mismo tiempo se da cuenta si alguna cámara no está ubicada, sigue lo que dice el productor mientras descubre en la tribuna a una ex participante de Agrandadytos que nadie reconoció.

55. En los pasillos del canal se suele comentar un hecho que no sabemos si es verídico pero sí verosímil. Cuando nació su hija Helena asistió al parto, pero luego no se tomó el día sino que fue a grabar el programa. La anécdota suele repetirse entre los productores para mostrar la pasión que siente por su trabajo.

