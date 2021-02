Una comedia en clave pandémica: cómo es Encuarentenada, la primera película argentina filmada durante la cuarentena

Trailer de Encuarentenada, la primera película argentina filmada durante la pandemia





Marzo de 2020. Un misterioso virus circula por todo el mundo. Una mujer que trabaja en un canal de televisión, que se emite digitalmente, espera que su marido la vaya a buscar. En la espera, ella se queda dormida y en ese mismo momento, en la Argentina se instaura una cuarentena estricta : quienes están en la Ciudad de Buenos Aires no pueden ir al conurbano bonaerense, y viceversa. Ella, imposibilitada de volver a su casa, y se queda en su lugar de trabajo. “Tranquila, son solo 15 días”, la consuela él. Pero las semanas van pasando y la mujer empieza a hacerse la idea de vivir allí. Incluso, al poco tiempo del encierro, se entera de que está embarazada.

De eso se trata Encuarentenada, la película dirigida y escrita por el actor Atilio Veronelli. El filme tiene varias particularidades que lo hacen histórico: fue el primero de la Argentina filmado durante la cuarentena y que habla de la pandemia del coronavirus. Además también fue el primero en ser rodado directamente en digital. Se estrenará el próximo jueves 1ro de abril a las 21 horas con una proyección en el Teatro Astros. También podrá verse por la web del Canal 22 y también por Mirar.

El afiche de Encuarentenada, protagonizada por Ximena Rijel y dirigida y escrita por Atilio Veronelli

“Es una comedia, está grabada en un solo lugar, la hicimos en 8 días, fueron 8 jornadas más las colaboraciones que grabamos de manera remota, vía Skype o Zoom, con actores como Dady Brieva, Nito Artaza, Damián de Santo y Raúl Rizzo”, le contó Veronelli a Teleshow. “También está Silvio Soldán, a quien grabamos en su casa. Y participaron otros como Jorge Formento, Edith Hermida, Claudio Morgado, Chiche Gelblung, Paula Volpe, Perico Pérez, Roberto Peña, Luis Ventura, Nora Briozzo y Carlos Kaspar”, enumeró el director, quien también tiene una participación como actor.

“La idea fue de Santiago Cúneo, dueño y director de Canal 22, y se le ocurrió pensar qué hubiera pasado si su mujer quedaba encerrada durante toda la pandemia en el canal, estando embarazada”, dijo. Cúneo también tiene un papel en el film que produjo: “No sé si es su debut actoral, pero la verdad es que está muy gracioso. Tiene una cuerda muy parecida a las películas de Olmedo y Porcel, el hace ese tipo de humor”, definió Veronelli.

La protagonista es la actriz Ximena Rijel, que es la mujer de Cúneo y también estuvo embarazada durante la pandemia: de algún modo, los límites entre la realidad y la ficción se mezclaron en Encuarentenada. “Cuando arrancó la cuarentena, a los 5 días me enteré de que estaba embarazada. La película está basada mucho en lo que me pasó a mí, pero tomado desde la comedia. Obviamente, yo no me quedé así de encerrada. Creo que es una película que nos identifica a todos, ya sea por la angustia de estar solos, o que alguien te diga que aumentó de peso, o que nos empezamos a relacionar con videollamadas, o acostumbrarse a comprar por Internet”, le dijo Rijel a Teleshow.

Con su rol en Encuarentenada, Ximena Rijel encarnó su primer papel protagónico en cine

Ximena interpretó su papel -primera vez en un rol protagónico- mientras transitaba su octavo mes de embarazo: “Cuando Santiago me contó la idea, yo estaba de 6 meses y ya ahí me parecía una locura hacerla, en ese estado. Pero entrando en el octavo mes, decidimos llevarla adelante. Cuando estás de 8 meses, estás muy cansada. Pero la verdad es que lo disfruté tanto que me movía como si no lo tuviera”, recordó.

“Lo hicimos todo dentro de las instalaciones del Canal 22, usamos muy poco exterior. Se hizo con muy poca gente, trabajó el equipo técnico del canal. Cuando lo hicimos, todavía no había protocolos para cine, no estaba permitido filmar. Era muy reducido el equipo”, dijo Rijel sobre la dinámica de trabajo.

“La película no tiene mayor pretensión que eso”, definió el director. “Mostrar lo que vivimos todos: comiendo mucho, mirando películas, escuchando todo tipo de versiones sobre el virus, sus tratamientos, hasta llegar al momento de la vacuna. En los primeros dos meses ahí estábamos todos aunados ante la desgracia. Además, iban creciendo los muertos día por día, entonces había como un miedito importante. Después, una vez más, nos dividimos”.

Nito Artaza tiene una participación en Encuarentenada

En ese sentido, Rijel agregó: “La película no tiene ningún tinte político. Ves lo que fueron diciendo los noticieros. Se muestran pequeñas cosas que tienen que ver con lo que pasó, pero no desde un aspecto político, sino en torno a la cuarentena. No hay nada que tenga que ver con ninguna grieta”.

¿Qué fue lo mejor de la cuarentena para Veronelli? “Para mí fue una larga vacación, a mí me encantó. Yo viviría en ese estado de cuarentena si tuviera plata. No soy demasiado sociable y a mi hijo siempre lo vi, así que el resto no me interesa. Para mí no hubo gran diferencia”, dijo. Pero a la hora de analizar su aspecto más negativo, contó: “Yo había hecho temporada en el sur, entonces volví, como siempre, con un pesito de más. También tenía varias funciones vendidas para mi unipersonal y había cerrado una participación diaria en un programa político que hacemos en el Canal 22. Pero se cayó todo eso y la plata del verano se fue yendo durante todo el invierno. El aspecto económico nos reventó a todos, nos licuó los ahorros. Algunas personas recibieron el IFE, pero muchas personas -sobre todo en nuestro gremio, de los actores y los artistas de variedad- no estuvimos contemplados en nada. Lo último que facturé fue en marzo del año pasado. Pero algunos, que tienen urgencias mucho mayores que yo, no sé que han salido a hacer para tener un mango en el bolsillo”.

Dady Brieva también tiene un cameo en la película dirigida por Atilio Veronelli

En cuanto al tránsito de su embarazo, Ximena dijo: “Al principio, tenía una mirada naif de que iba a pasar rápido. Después me empecé a dar cuenta de que no se iba a resolver rápido: los 15 días se convirtieron en 30, después en dos meses, tres meses... Ahí empecé a entender que hasta el parto iba a ser en esta situación. Me angustiaba también saber que nadie iba a poder venir a vernos al sanatorio. Los controles los viví sola: Santiago me acompañaba hasta la puerta del lugar y se quedaba esperándome en el auto. Así que yo grababa las ecografías y después se las mostraba. Te genera angustia eso. Fue todo raro”.

Mucho antes de contagiarse de coronavirs, Raúl Rizzo también participó del film

Respecto a la existencia y razón de ser de Encuarentenada, Rijel dijo: “Hasta ahora no vi ninguna historia que cuente esto que nos pasó a todos, desde el lugar del humor. Creo que la gente se va a sentir identificada con la historia. Y me parece que nadie quiere ver eso desde un aspecto dramático. La pasamos bastante mal el año pasado, la seguimos pasando mal ahora”.

