El radical cambio de look de Hernán Drago: “¿Y este quién es?”

Hernán Drago se luce todas las noches en "Bienvenidos a bordo"

Su participación en Bienvenidos a bordo lo catapultó a la fama y ahora cada paso que da es comentado por su más de medio millón de seguidores en Instagram. Hablamos de Hernán Drago, que este martes por la noche sorprendió con un radical cambio de look: se tiñó totalmente de gris. “¿Y éste quién es? (Pista: no soy el abuelo de Heidi)”, escribió en una story junto a una imagen suya.

El cambio de look de Hernán Drago

Para tranquilidad de sus fans, hay que aclarar que el drástico cambio es temporal, ya que se lo hizo solamente para una de sus interpretaciones en el ciclo de Guido Kaczka, donde todas las noches prepara una presentación en donde imita a algún cantante, en este caso, a Ricardo Montaner.

“Siempre trato de ser funcional para lo que se me contrata. La gente se divierte mucho y esto empezó con un juego televisivo. Empezamos con una peluca y no sé cuál es el techo de todo esto. Que sea lo que Dios quiera, con el afán de divertirnos y eso está buenísimo, la vida pasa por ese lado también. Mi profesión me lleva a esto, a hacer un programa muy sano, cuidado, para toda la familia y me toca ser una pata del programa que es esto. Lo voy a tener pensado este look para dentro de unos años”, aclaró en una entrevista con Mitre Live.

Hernán Drago cambió su look para interpretar a Ricardo Montaner (Video: "Bienvenidos a bordo" - El Trece")

Hace días, el modelo, que está soltero desde su separación con Bárbara Cudich, había sido vinculado sentimentalmente con Celeste Muriega, la bailarina que también trabaja en el ciclo de entretenimientos de El Trece. “¿Salís con Hernán Drago?”, le preguntó de manera directa la periodista Andrea Taboada en el ciclo Los Ángeles de la Mañana. “Estoy en Carlos Paz con un presente hermoso...”, le respondió para evadir la consulta la modelo, que también está soltera desde su separación de Alejo Clérici. “No tengo mucha vida. De lunes a lunes estoy acá. Voy a Buenos Aires solamente los martes, que tengo descanso en el teatro. Y esos días aprovecho para grabar Bienvenidos a bordo y conducir Crónica Central”, agregó.

Cuando le preguntaron si estaban evitando blanquear la relación por cuidar a los hijos de Drago, Muriega respondió con otra evasiva: “A mí me parece una gran persona, un gran padre, todo eso junto. No tenga idea de cómo abordaría él una situación así”. También admitió que le parecía un hombre lindo.

Durante la charla con las angelitas, aseguró que le costaba mucho hablar sobre su vida íntima, pero elogió a Hernán al decir que era “un buen hombre que tiene códigos”. Luego, reveló: “Una vez me llevó a mi casa, porque mi auto queda en Carlos Paz y él es muy caballero...”. También aseguró que suelen hablar a través de Instagram, pero no quiso dar más detalles.

Celeste habló de su vínculo con Hernán (Video: Los Ángeles de la Mañana; El Trece)

Luego, el miércoles pasado Guido quiso saber si Celeste está en pareja. En ese momento, la invitada reconoció: “Estoy sola, Guido. Siempre estoy abierta a conocer a alguien, claro que sí”. Mientras tanto, las cámaras enfocaron a Drago que miraba al piso en señal de incomodidad. “Pero, ¿estás conociendo a alguien?”, insistió Guido. “Sí, puede ser. Estoy nerviosa”, concluyó Muriega dejando en claro que pasa algo entre ellos.

La confesión de Celeste Muriega en Bienvenidos a bordo

Cabe recordar que Drago anunció la separación de la madre de sus hijos, Luka y Lola, en julio de 2019. “La vida da muchas vueltas y yo soy un tipo constructivo. Si me tengo que sacar el anillo es porque la vida me quiere enseñar algo. No quiero tomar esto como un fracaso, sino como una hermosa historia de amor de 19 años que ha dejado dos hijos hermosos, y desde ahí construyo para adelante”, había relatado en Pampita online.

