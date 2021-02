El anillo de Juana Viale, el llamado de Macri y una cena muy íntima: las curiosidades del festejo de Mirtha Legrand

Marcela Tinayre y Mirtha Legrand saludando a la prensa (Franco Fafasuli)

Con muchos protocolos y muy pocos invitados, Mirtha Legrand celebró su cumpleaños número 94 en la casa de su hija Marcela Tinayre en Barrio Parque. Hasta allí se acercaron sus nietos, Juana y Nacho Viale, junto a sus respectivas parejas, Agustín Goldenhorn y Lucia Pedraza. Quienes completaron la muy reducida lista de asistentes fueron sus bisnietos, Ringo y Silvestre, el padre de Juana, Ignacio Viale del Carril, Teté Coustarot , los diseñadores Gino Bogani y Héctor Vidal Rivas, y las amigas más íntimas de la diva. En total, y a diferencia de otros años, solo hubo 19 personas en el evento, que fue en el jardín de la exclusiva propiedad.

Al llegar, con un elegante vestido de raso y tapado de encaje, la Chiqui atendió brevemente a la prensa y contó que se vacunará la semana que viene. Por otra parte, señaló que vuelve a la televisión en marzo. “Voy a hacer dos domingos al mes”, aclaró. Además, detalló recibió muchos llamados. “Me llamó Macri recién, Alberto no me llamó, Suar tampoco”. Quien también tomó la palabra fue Bogani, que resaltó: “Hace 40 años que no estoy para el cumpleaños de Mirtha porque nunca estoy en Buenos Aires”.

Mirtha Legrand habló con la prensa en su cumpleaños 94

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue el anillo en la mano de la nieta de la diva, quien también dijo unas palabras al entrar a la casa de su madre. Mucho se especuló que fuera una joya de compromiso, pero ella no habló al respecto. “Tengo muchos recuerdos de Mirtha, pero más que nada en este último tiempo, su rol de bisabuela”. Por otro lado, también aclaró que aún no preparó su vuelta a la televisión para conducir el ya famoso ciclo de su abuela.

Juana Viale habló al ingresar al cumpleaños de Mirtha Legrand

En diálogo con Nosotros a la Mañana, el programa que conduce el Pollo Álvarez por El Trece, el ambientador Ramiro Arzuaga, quien organizó el festejo, dio detalles del agasajo. “Este año hice algo diferente, fue todo como blanco y negro, en el jardín pusimos un techo de luces que quedó increíble. Usé flores medio raras, que no hay mucho, que son girasoles rojos, y después mucho color en las mesas, eran dos mesas y ella tenía un sillón súper importante, tipo reina, y la noche nos acompañó porque estuvo increíble, el clima alucinante”.

Detalles del cumpleaños 94 de Mirtha Legrand

Por otra parte, habló sobre el estado de ánimo de la conductora. “Ella disfrutó a full, estaba un poco emocionada cuando recordó a Goldie, porque este es el primer cumple que no estaba la hermana, ahí se emocionó un poco, dijo unas palabras”.

Si bien ella había pedido que no le lleven regalos, ninguno quiso perderse la oportunidad de llevarle un presente. Recibió más de 100 ramos de flores, de los cuales vio cada una de las tarjetas. “Ella quiere ver el ramo armado como llega, lee la tarjeta, se la guarda y después lo entrega para que se lo armemos en la casa”, dijo el diseñador. Además, recibió joyas, carteras y polveras para el maquillaje.

Uno de los momentos más emotivos, según Vidal Rivas, fue cuando se presentaron unos cantantes de ópera del Teatro Colón, contratados especialmente por la ex de Marcos Gastaldi para sorprender a Legrand.

Por último, el menú de la cena consistió en varios pasos: primero, variedad de finger food con salmón, tortillas chiquitas con palta, luego dos opciones de plato principal, risotto con vegetales y ravioles de salmón, y luego se podía elegir entre un postre de manzana con helado, o torta de chocolate con helado. Y finalmente, la torta del festejo.





