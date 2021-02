Celeste Muriega habló de los rumores de romance con Hernán Drago: “Es una gran persona”

Hernán Drago y Celeste Muriega trabajan en el ciclo Bienvenidos a bordo que se emite por El Trece

Hernán Drago se convirtió en el soltero más codiciado de la farándula, desde el final de su matrimonio de casi dos décadas con Bárbara Cudich. Primero se lo vinculó con Alejandra Maglietti, la panelista de Bendita. Y ahora hay fuertes rumores de que estaría iniciando un romance con Celeste Muriega. Ambos trabajan en el programa de Guido Kaczka, Bienvenidos a Bordo.

“¿Salís con Hernán Drago?”, le preguntó de manera directa la periodista Andrea Taboada en el ciclo Los Ángeles de la Mañana. “Estoy en Carlos Paz con un presente hermoso...”, le respondió para evadir la consulta la bailarina que también está soltera desde su separación de Alejo Clérici. “No tengo mucha vida. De lunes a lunes estoy acá. Voy a Buenos Aires solamente los martes, que tengo descanso en el teatro. Y esos días aprovecho para grabar Bienvenidos a bordo y conducir Crónica Central”, agregó.

Celeste habló de su vínculo con Hernán (Video: Los Ángeles de la Mañana; El Trece)

La conductora insistió con el tema: “No me respondiste la pregunta...”. La ex participante del Bailando volvió a esquivar hablar de su supuesto romance y le contestó que tenía muchas ganas de conocer a alguien, pero le faltaba el tiempo, ya que en estos meses debe cumplir con muchos compromisos laborales.

Cuando le preguntaron si estaban evitando blanquear la relación por cuidar a los hijos de Drago, Muriega respondió con otra evasiva: “A mí me parece una gran persona, un gran padre, todo eso junto. No tenga idea de cómo abordaría él una situación así”. También admitió que le parecía un hombre lindo.

Durante la charla con las angelitas, aseguró que le costaba mucho hablar sobre su vida íntima, pero elogió a Hernán al decir que era “un buen hombre que tiene códigos”. Luego, reveló: “Una vez me llevó a mi casa, porque mi auto queda en Carlos Paz y él es muy caballero...”. También aseguró que suelen hablar a través de Instagram, pero no quiso dar más detalles.

Cabe recordar que Drago anunció la separación de la madre de sus hijos, Luka y Lola, en julio de 2019. “La vida da muchas vueltas y yo soy un tipo constructivo. Si me tengo que sacar el anillo es porque la vida me quiere enseñar algo. No quiero tomar esto como un fracaso, sino como una hermosa historia de amor de 19 años que ha dejado dos hijos hermosos, y desde ahí construyo para adelante”, había relatado en Pampita online.

“Nos separamos desde el amor, nos seguimos queriendo muchísimo y seguimos viviendo un contexto de felicidad. La vida continúa y juntos o separados seguimos siendo un equipo”, aseguró el modelo. “Cuando uno genera cosas y vibras buenas, salen cosas buenas. Esto no es la muerte de nadie. Después te enterás de cosas graves y decís: ‘No me voy a hacer problema por esto’. Siempre hay que ver el vaso lleno. Siempre positivo”, manifestó.

En una entrevista con Teleshow , Hernán contó que prefería tener una relación estable a un touch and go: “Yo no sirvo para estar ocasionalmente con una persona, así porque sí. Necesito sentir algo y que me guste en varios aspectos. En ese sentido, no me dejo correr ni presionar por nadie. Yo con el paso del tiempo trato de aprender de la vida y no calentarme como lo hacía a los dieciocho años”.





