Coti Sorokin y una confesión sobre su relación con Cande Tinelli: “Ya le escribí un montón de canciones”

Coti Sorokin

La relación es bastante nueva, pero por lo visto está muy bien encaminada. Coti Sorokin y Cande Tinelli confirmaron su romance en noviembre de 2020, cuando la hija de Marcelo Tinelli compartió una foto junto al músico en su cuenta de Instagram. El cantante venía de terminar su matrimonio de 25 años con Valeria Larrarte, madre de los mellizos Maia e Iván, quienes nacieron en 1995, y Leyre y Dylan, en 2004. Y el blanqueo de su flamante noviazgo no le habría caído nada bien a su ex. Sin embargo, contra todos los pronósticos, en poco tiempo la pareja se fue afianzando y el autor de Nada fue un error logró ensamblar a sus hijos con Lelé.

Es verdad que, pese a los constantes posteos que realiza a diario junto a la joven, Coti no es muy afecto a hablar de su vida privada. De todas formas, invitado a Los Mammones, por América, no pudo evitar responder al menos una pregunta al respecto. “Che escuchame, ¿a ella ya le escribiste alguna canción?”, le preguntó Jey Mammón sin nombrar a Cande. Y, aunque al principio se mostró reacio, después no tuvo reparos en reconocer: “Un montón le escribí”.

La última pareja de Lelé antes de salir con el músico había sido Federico Giuliani, un futbolista a quien conoció a través de su cuñado, Lisandro López, el novio de Mica Tinelli. El vínculo amoroso había comenzado en el mes de marzo del año pasado, pero en julio ella anunció a través de las redes sociales que estaba soltera. Tiempo después, comenzaron los rumores que la vinculaban a Sorokin, pero en un principio pocos creían en la veracidad de esta información. Hoy, en tanto, la relación ya es pública.

Coti y Cande (Foto: Instagram @candelariatinelli)

Sabiendo que no iba a poder indagar más sobre el tema sentimental, Mammón decidió pedirle a Coti que recordara su anécdota junto a Lionel Messi. “Me salvó de una gira que se iba a interrumpir. Yo ya venía lesionado de una rodilla. Y en un concierto en Barcelona, con la pierna izquierda absolutamente debilitada, me torcí el tobillo y me esguincé. Y me salvó porque me mandó a su fisioterapeuta, me infiltraron y me hicieron un montón de cosas para que pudiera seguir el tour a día siguiente”, contó.

Y luego agregó: “En realidad, él me había invitado a un partido después del concierto ese, al que yo no pude ir porque me lesioné en el escenario, y por eso al otro día me mandó el teléfono de su fisio. Me mandó la camiseta firmada con el teléfono de su fisio. Y, al día de hoy, sigo siendo amigo de Juanjo, su fisio, que fue el que me salvó”. ¿Si con Lionel sigue hablando? “Cada tanto”, dijo Sorokin restándole importancia al tema.

Después, Coti se sometió a un cuestionario de preguntas picantes a las que tenía que responder con paletas por “sí o no”. Y sorprendió al contar que no le saldría de garante a Diego Torres, con quien años atrás mantuvo un conflicto por la autoría del tema Color Esperanza. También reconoció que se consideraba mejor compositor que cantante. Y fue terminante al asegurar que no sería jurando del Cantando, programa perteneciente a la productora de su actual suegro, pero que sí se tatuaría el cuello de negro como su novia.

Entonces, el conductor sorprendió a Sorokin con un mensaje de Cande. “No iba a hacer esto, pero lo voy a hacer por mi amigo Jey. Tengo una anécdota para contarles de la primera vez que fue a lo de Coti, que llevé una docena de medialunas. El freeza todo. Y, hoy en día, sigue teniendo dos medialunas ahí. Me debe odiar pero es como que vos te relajás y te congela, ¿entendés? Muy loco. Hace cuatro meses o cinco que lo conozco y sigue teniendo las medialunas. Las está encanutando para un desayuno”, contó Lelé.

