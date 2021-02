Cuál es la particular fobia que Sofía Jujuy Jiménez comparte con sus hermanas

Sofía Jujuy Jiménez reveló que sufre de tripofobia

Las fobias son cuestiones muy personales. No tienen demasiada explicación lógica ni comprensiones ajenas. Se padecen. Y por más insignificantes que le parezcan al resto de los mortales, para quien las sufre se tornan insoportables. Y si no, que lo diga Sofía Jujuy Jiménez, que no pudo tolerar un video aparentemente inofensivo y sorprendió al revelar los motivos.

Todo ocurrió en Informados de todo, el ciclo de los mediodías de América en el que la jujeña comparte la conducción con Horacio Cabak. Hacia el final del programa, en un clima distendido, transcurría el segmento “Se hizo viral”, en el que suelen repasar los videos que se multiplican día a día en las redes sociales. Casualmente, el bloque estaba orientado en el mundo animal y mostraron un hombre que caminaba llevando un inmenso enjambre de abejas pegadas a su brazo, sin inmutarse en lo más mínimo.

La que no pudo soportar el asunto fue la conductora, que empezó a pedir desesperadamente que retiren el video del aire, ante el estupor de sus compañeros que no entendían qué era lo que sucedía. ¡Ay, no no, sacá eso que me da mucha impresión!”, suplicó Jujuy, mientras la imagen estaba en pantalla y Cabak relataba la templanza y valentía del hombre, que caminaba inmutable con el brazo hecho colmena. Al volver al piso, Jujuy seguía con su reclamo, cerrando los ojos y extendiendo el brazo izquierdo, como tomando distancia de la imagen.

La conductora reveló el motivo de su fobia

“Chicos, eso se llama tripofobia. ¿Escucharon hablar? Me da mucha impresión”, confesó la conductora mientras Cabak y el resto del equipo integrado por Mauro Federico, Mumi Mendoza y Diego Esteves, no entendían lo que pasaba y minimizaban la conducta de la joven. “¿Fobia a las abejas?”, “¿Miedo a la tripa?”, conjeturaban. Mientras tanto, Jujuy, que se tapaba la cara con un papel para evitar tener contacto visual con la imagen, explicó su patología de una manera coloquial: “Es cuando hay muchos puntitos o círculos juntitos, te da como impresión”, argumentó.

Nadie en el piso daba crédito a lo que decía la jujeña. De hecho, Cabak se paró para corroborar en la pantalla gigante que eran abejas y no círculos lo que llevaba el hombre en el brazos. “¿Chicos, esto no lo escucharon nunca?”, volvió a preguntar la ex de Juan Martín del Potro antes de pedir con cierto énfasis que sacaran la imagen de la pantalla.

Ya más tranquila, la conductora empezó a explicar con detenimiento de qué se trata el problema que comparte con sus hermanas Inés y Pilar. “Cuando ves muchos puntitos, o formas circulares juntas, te genera una cosa así, que te da cosquillas. Yo dentro de todo, no lo tengo muy marcado, como mis hermanas”, relató Sofía, que de solo mencionar el tema le generaba una repulsión que le impedía terminar las oraciones. “Existe de verdad, si están en las casas lo pueden googlear”, insistió.

Cabak y Jiménez en una dura discusión al aire

Sin embargo, seguían sin dar importancia a lo que manifestaba la conductora, intentando convencerla de que eran abejas y no círculos: “En todo caso me da miedo que me piquen”, señaló Cabak con ironía. Hasta que Esteves leyó en voz alta la definición de la tripofobia: “Miedo o repulsión generado al mirar o al estar cerca de figuras geométricas muy juntas, especialmente orificios pequeños”, relató. “Viste, eso”, confirmó la conductora, satisfecha y convencida.

Son los últimos días al aire de Informados de todo, el ciclo que comenzó a principios de marzo pasado, con la conducción de Guillermo Andino. Desde su debut, el magazine sufrió reiterados cambios en su staff, y del elenco inicial solo permanecen en la actualidad Federico y Mendoza. Durante el verano, ante las vacaciones de Andino y la salida de la conductora Pía Shaw, el programa quedó a cargo de Cabak y Jiménez.

Según trascendió los últimos días, el canal de Palermo estrenará un nuevo programa para sus mañanas, que volverá a contar con la conducción de Andino, aunque cambiará de nombre. Junto a él, estará Soledad Fandiño, quien, recuperada de coronavirus, volvió el fin de semana pasado a su rol de conductora en Santo Sábado solo para despedirse y anunciar su nuevo proyecto. El lugar de la ex de Residente en el ciclo de Guillermo Pelado López lo tomará Nicole Neumann, que dejará su lugar en Nosotros a la mañana (El Trece) que debutará en la pantalla el próximo sábado.

