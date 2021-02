Nicole Neumann reveló quién la ayuda a mantener económicamente su chacra

Nicole Neumann reveló que su padre la ayuda económicamente con la granja

Su amor por los animales es más que conocido. Y es por eso que, desde hace unos años, Nicole Neumann decidió tener una chacra en donde rescatar a los más maltratados. El sábado, sin ir más lejos, contó en su cuanta de Instagram que había adoptado una cerdita, a la que una de sus hijas bautizó con el nombre de Peppa. “Es muy cariñosa, responde a su nombre y le encanta que le rasquen la panza. Lejos de las hacinadas e inhumanas condiciones de las granjas industriales, les gusta formar y vivir en grupos por afinidad como nosotros. Las mamás cerdas son muy protectoras y cariñosas con sus cerditos, a los que les encanta jugar constantemente. Fue rescatada hace un año, aproximadamente, y ante un pedido de ayuda no dude en darle un hogar para vivir tranquila y feliz ”, escribió.

Consultada por este tema en Nosotros a la Mañana, el programa de El Trece donde trabaja como panelista, la modelo dio más detalles: “No tengo límites, he adoptado perritos sin un ojo, con secuelas...Es todo lo contrario, los que nadie quiere yo los adopto. Tengo tres pony, tres caballos, Peppa, hay cinco ovejas que también son adoptadas y también algunos animalitos de granja como patitos, gansas, gallinas...”

Peppa, la cerdita que adoptó Nicole Neumann (Foto: Instagram)

Acto seguido, Karina Iavícoli le preguntó cómo hacía para sostener financieramente esa suerte de refugio, a lo que la ex de Fabián Cubero sorprendió con una revelación. “Trabajo desde que tengo doce años, pero desde que me separé mi papá (Bernd Unterüberbacher) me ayuda un poco económicamente con la chacra”. En esa línea, Nicole negó estar recibiendo productos gratis. “En la época 1 a 1, tenía canje de alimento. Pero después decayó todo y vino la decadencia general. Mi viejo manda plata y viene todos los años, pero además hace cosas en la chacra”.

En el plano laboral, este lunes se supo que la mamá de Indiana, Allegra y Sienna desembarcará en América desde este sábado 27 de febrero para reemplazar a Soledad Fandiño en la conducción de Santo Sábado junto a Guillermo López. El anuncio lo realizó el productor del ciclo, José Luis Núñez, en su cuenta de Twitter. “Bienvenida Nicole Neumann a Jotax, a partir del sábado 27, en Santo Sábado. Junto al Pelado López, conducirán el programa”, indicó desde sus redes sociales.

En este contexto, este viernes 26 será su ultimo día en Nosotros a la mañana, el magazine conducido por el Pollo Álvarez en la pantalla de ElTrece. Neumann llegará al prime time del primer día del fin de semana como figura principal del ciclo, junto con el Pelado, en un programa cuyo contenido hace un repaso de todo lo que pasa en la televisión, sumado a algunas entrevistas a personalidades del espectáculo.

Nicole Neumann en Santo Sábado

Por su parte, Fandiño va a acompañar a Guillermo Andino en su nuevo programa de las mañanas del canal de Palermo, en remplazo de Informados de todo. En sus últimos minutos de Santo Sábado la actriz pidió el micrófono para despedirse. Le agradeció al Pelado “por ser mi compañero en este camino en la conducción”, a todo el staff del programa y los directivos del canal. “Este programa va a ser inolvidable para mí, es lo primero que hice en la conducción, algo en lo que quería probarme hace mucho tiempo”, admitió. Y luego anunció su próximo paso: “Voy a seguir en América, gracias por esta oportunidad y gracias por confiar en mí”.

SEGUÍ LEYENDO