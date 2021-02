Entre guiños y complicidad, el Mono de Kapanga le dio consejos a Andrea Rincón para ganar Masterchef Celebrity

El ida y vuelta de el Mono de Kapanga y Andrea Rincón en Masterchef Celebrity (Video: Telefe)

La nueva edición de Masterchef Celebrity comenzó con todo. Tras la presentación del jurado, integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, y los 16 participantes, Santiago Del Moro dio la primera sorpresa de la noche. Ante la mirada de los famosos convocados para esta nueva temporada, presentó a cuatro figuras de la edición anterior: Roberto Moldavsky, el Mono de Kapanga, la finalista Analía Franchín y la campeona Claudia Villafañe.

Los cuatro entraron al estudio para darles breves consejos a los nuevos convocados, quienes los escucharon atentos. La primera en tomar la palabra fue la ex de Guillermo Coppola, quien expresó: “El consejo que tengo es que no se relajen porque acá, cocodrilo que se duerme, es cartera. Estudien mucho y absorban cada palabra que les dice el jurado”. La mamá de Dalma y Gianinna Maradona, por su parte, dijo: “Los que les puedo decir es que sean auténticos, que sean tal cual son. Me considero un ama de casa y cocino como cociné en mi casa, aprendí, ahora, no, ahora cocino diferente. Aprendí a usar un montón de ingredientes y de especias que no conocía. Tomen en cuenta eso y presten atención a lo que les dicen”.

Luego, el conductor le preguntó al humorista Moldavsky qué era lo que no tenían que hacer los nuevos participantes. “Lo más importante es manejar el nivel de frustración. Si llegaste pensando que sos un gran cocinero, descubrís que no, que sos un desastre”. El Mono, por su parte, dijo: “Mucho consejo yo no puedo dar, a mí me echaron dos veces en tres meses”, y despertó las risas de todo el estudio. Pero agregó: “Principalmente, no se corten, no se quemen y terminen el plato”.

Los ex participantes de Masterchef le dan consejos a los nuevos (Video: Telefe)

Sin embargo, el momento más esperado se dio cuando le tocó al líder de Kapanga darle un consejo nada más ni nada menos que a su ex. “Vamos con el primer delantal para Andrea Rincón. Monito, por favor”, le dio el pie el conductor. Acto seguido, el músico procedió a la entrega y hubo un intenso cruce de miradas. “¿Algún consejo para Andrea, Mono?”, le preguntó Del Moro. “Cociná bien”, le dijo. “¿Cocino bien o no cocino bien?”, lo apuró al aire la actriz. “Sí, sí”, atinó a responder el Mono. “¡Esa! Me gusta, me gustaba esa pareja”, cerró el animador del reality, al mismo tiempo que Andrea le guiñaba un ojo a quien fuera su pareja.

Cabe recordar que al año pasado, el intérprete de Mono Relojero había contado por qué no funcionó su romance con la actriz. “Lo que pasa es que, cuando me dicen: ‘¿Por qué estás solo?’ Porque al amor hay que trabajarlo todos los días, hay que alimentarlo. Y yo, por mi actividad, doscientos días al año no estoy para compartir el amor con alguien”, había señalado en Pampita Online, por Net TV.

Por otra parte, el músico había contado cómo había sido el inicio del romance. “Con Andrea me pasó algo muy loco. Yo recién me había separado cuando la conocí a ella. Y fue un apoyo moral y psicológico el que me dio Andrea, que no me lo dio nadie”, relató.

El beso de Andrea Rincón y el Mono de Kapanga en los Martín Fierro 2017

La segunda edición del certamen gastronómico tiene como participantes a Flavia Palmiero, Georgina Barbarossa, Sol Pérez, Gastón Dalmau, Dani “La Chepi”, Cae, Andrea Rincón, Juanse de Los Ratones Paranoicos, Hernán “El Loco” Montenegro, Candela Vetrano, Fernando Carlos, María O´Donnell, Daniel Aráoz, “El Loco” Mariano Dalla Libera, Alex Caniggia, Claudia Fontán y Carmen Barbieri (reemplazada por Fede Bal hasta que se recupere).

