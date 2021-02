Cinthia Fernández detalló con quién tendría relaciones sexuales: “Mejor bueno conocido que malo por conocer”

El momento en el que Cinthia Fernández dijo que volvería a tener sexo con Martín Baclini (Video: "Los Ángeles de la Mañana", El Trece)

A cada paso que da, una noticia. En las últimas semanas, de Cinthia Fernández se supo que sigue en conflicto con Matías Defederico, padre de sus hijas Charis, Francesca y Bella. También, que será candidata a diputada en las elecciones legislativas de este año por el partido Unite -el mismo espacio político en el que milita Amalia Granata-. Y, además, por el disgusto que le causó a algunos vecinos suyos el gimnasio vidriado que instaló en su casa, ubicada en un exclusivo country de la localidad bonaerense de Escobar.

La semana pasada, en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) -donde es panelista-, reveló que hace más de un año no tiene sexo. “El 23 de diciembre de 2019″, respondió Cinthia cuando el conductor Ángel de Brito la consultó sobre cuándo fue la última vez que estuvo con un hombre. Ante la sorpresa de todo el panel, dijo: “Cuando agarre al pobre desquiciado que venga, lo parto”.

Su última pareja fue el empresario Martín Baclini, con quien mantiene un buen vínculo pese a la separación. Así se refirió Baclini a Cinthia en una entrevista: “Es la mujer, por escándalo, más importante de mi vida. Pero lejos. Hasta le dediqué una carta. ¡Imaginate! Yo, haciendo una carta...Y hace poco se la mandé. Después de un año y medio de estar separado, se la mandé. Porque hubo muchas cosas que ella no entendió al principio. Y yo esperé, en silencio, el momento. Porque lo que viví con ella fue....Los dos conocimos el amor más lindo del mundo. Yo firmaría ahora vivir, eso que viví con ella, toda mi vida”, le reveló a Tomás Dente en Vino Para Vos (KZO).

“Es la mujer, por escándalo, más importante de mi vida", confesó Martín Baclini sobre Cinthia Fernández

A raíz de ese comentario, en la emisión de este martes de Los Ángeles de la Mañana, sus compañeros de programa le preguntaron a Fernández: “¿Vos te reconciliaste con Baclini?”. “No, te juro que no. De hecho me sorprendieron las declaraciones de ayer, porque sí es algo que me dijo en privado hace un mes”, contestó Cinthia. Pero el panel quiso saber más.

“Me dijeron que estuviste en el departamento. Que estuvieron comiendo los dos en el mismo lugar, por separado. Que él fue primero, que después fuiste vos...”, inquirió de Brito. “Te lo juro por Dios que no, sino te lo digo”, insistió Cinthia con la negativa. “Mirá que tenemos data, Cinthia. No volviste, ¿no? ¿No sos otra Barby Silenzi?”, siguió pinchándola el conductor, haciendo referencia al romance con idas y vueltas entre la bailarina y El Polaco. “Cuando voy al departamento y se lo usurpo, lo digo. Siempre lo muestro. Es más, si comí en el mismo lugar, no me di cuenta. Y no creo que él no se pare a saludar...”, intentó cerrar el tema Fernández.

Hace unas semanas, Cinthia Fernández fue noticia por la queja de sus vecinos: la denunciaron por montar un gimnasio vidriado en su propiedad, ubicada en un country de Escobar

“¿Y por qué declara todo eso? ¿Está pidiendo pista, quiere salir en la tele?”, insistió Yanina Latorre. “Para mí, sexo. Como ella dijo que le faltaba...”, agregó Pía Shaw. Y remató con una pregunta directa a Cinthia: “¿Volverías a tener una noche de sexo con él?”. “No, ahora no... Ahora no”, dudó Fernández, aunque abrió una puerta: “Igual si volviera sería por una noche de sexo porque tengo ganas, lo haría. Mejor bueno conocido que malo por conocer”.

Aunque algunos de sus compañeros de programa no le creyeron, Cinthia reconoció que varias veces fue al departamento de Baclini. “Sí, entré varias veces.... ¿Puedo decir algo? Le uso la cochera”, dijo entre risas. “Es que no hay lugar para estacionar ahí. La ducha también le usé, pero eso lo mostré”, se sinceró”.

