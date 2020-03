—Hay cosas que me salen que la gente me hace notar y debe ser porque soy su hijo, a pesar de que compartí nada más que 19 años con él, como los gestos y las formas de hablar que uno trae consigo. Respecto a lo que me enseñó, en todos los sentidos de la vida era muy pedagógico: el amor por el trabajo, no responder a las tentaciones, buscar la objetividad… Me acuerdo que él hablaba de las fuentes, de no quedarse con una sola voz, que la televisión sea un medio entre aquel que tiene una necesidad y aquel que pueda aportar algo. Tengo el recuerdo vivo de cientos de cartas que llegaban para que las leyera y él las leía todas con su productora. Mi viejo tenía un pensamiento muy de vanguardia y muchos de los temas que se debaten, como la igualdad de género, los tenía naturalizados. Por eso para mí no es algo nuevo. Además, soy de esa generación intermedia, que tuve la oportunidad de tener a ese viejo adelantado y también a mis hijos, que permanentemente me están enseñando y que hoy naturalizamos muchas cuestiones. En este contexto humanístico de palabras y comunicación me siento afortunado de haber tenido a ese papá y a mis hijos que me enseñan todos los días.